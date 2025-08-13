Tekniker inom reparation och support till Axentia!
Professionals Nord Linköping AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Linköping Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Linköping
2025-08-13
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Professionals Nord Linköping AB i Linköping
, Finspång
, Norrköping
, Vadstena
, Nyköping
eller i hela Sverige
Är du tekniskt lagd, gillar att lösa problem och vill arbeta med meningsfull teknik som används varje dag i samhället? Trivs du i en roll där du får kombinera praktiskt arbete med kundkontakt och koordinering? Då kan rollen som Reparationstekniker hos Axentia vara helt rätt för dig!
Information om tjänsten
Professionals Nord söker i samarbete med Axentia en Reparationstekniker. Axentia är en ledande leverantör av system och hårdvara för informationsdisplayer till operatörer inom kollektivtrafiken. Med huvudkontor i Mjärdevi Science Park i Linköping är de i en spännande tillväxtfas och arbetar idag med kunder över hela världen.
Uppdraget är en del av vår personaluthyrning. Du kommer att vara anställd av Professionals Nord och arbeta som konsult hos vår kund under 6 månader. Intentionen är att du på sikt ska kunna bli direktanställd hos dem, förutsatt att alla parter är nöjda med samarbetet.
Rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och alla frågor kring tjänsten går till amanda.sanden@pn.sePubliceringsdatum2025-08-13Dina arbetsuppgifter
Som Reparationstekniker hos Axentia ingår du i Support- och service-teamet och får huvudansvaret för hela reparationsflödet för produkter som skickas tillbaka till företaget för reparation. Rollen är tekniskt inriktad och består till största delen av praktiskt arbete, där du felsöker, analyserar och reparerar Axentias realtidsinformationsdisplayer. Reparationerna rör främst hårdvarufel, såsom kretskort, kablage och inkopplingar. Du har även ett administrativt och koordinerande ansvar kopplat till kundärenden, materialbeställningar och interna processer. Arbetet sker i nära samarbete med produktion, lager och support, där du fungerar som en sammanhållande länk.
I rollen kommer du bland annat att:
Ta emot och hantera reparationsärenden från kunder i supportsystemet
Utföra felsökning och reparation av displayer
Koordinera internt för att identifiera vilket arbete som behöver utföras, planera åtgärder och beställa material
Säkerställa att reparationer sker inom uppsatta tids- och kostnadsramar
Kommunicera löpande med kunder kring ärendestatus, leveranser och kostnader
Samarbeta nära med interna team inom produktion och lager
Vi söker dig som har:
Fullgjord och godkänd gymnasieexamen
Erfarenhet av arbete med tekniska enheter där du hanterat både hårdvarufel och praktisk reparation
Ett tekniskt intresse och en nyfikenhet för hur saker fungerar
Erfarenhet av en roll med kundkontakt
Vana vid att arbeta i av någon typ av support- eller affärssystem
Har goda språkkunskaper i svenska och engelska, både skriftligt och muntligt
Har B-körkort
Vi ser det som meriterande om du har kunskap inom mjukvaruutveckling eller testning av tekniska produkter. Har du dessutom elbehörighet är det ett plus, men inget krav.
Utöver detta ser vi att du är en uthållig och fokuserad person som har en lösningsorienterad inställning kombinerat med en god förmåga att hålla ordning och struktur i ditt arbete. Du arbetar självständigt när det behövs, men är också en lagspelare som gärna samarbetar med andra för att nå gemensamma mål.
START: Omgående eller enligt överenskommelse
STAD: Linköping
Du söker till tjänsten genom att fylla i din information samt bifoga dokument. Logga gärna vidare in på "Mina sidor" efter att du bekräftat ditt konto, här kan du skapa din kandidatprofil vilket utökar din chans till drömjobbet! Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta mig på amanda.sanden@pn.se
#tekniker #reparationstekniker #supporttekniker #elektronik #elektroniktekniker Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Linköping AB
(org.nr 559287-0405) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Reparationstekniker Kontakt
Amanda Sandén amanda.sanden@pn.se Jobbnummer
9456111