Tekniker inom rekonditionering av manuella rullstolar
Västra Götalandsregionen / Finmekanikerjobb / Mölndal Visa alla finmekanikerjobb i Mölndal
2026-01-02
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Mölndal
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Lerum
eller i hela Sverige
Nu söker vi tekniker inom rekonditionering av manuella rullstolar till Hjälpmedelscentralen i Mölndal.
Vill du bidra till ett effektivt produktionsflöde med fokus på både kvantitet och noggrannhet. Trivs du med att arbeta mot uppsatta mål - både individuella och i team? Då är denna tjänst något för dig! Varmt välkommen med din ansökan senast 19 januari.Publiceringsdatum2026-01-02Om tjänsten
Vi söker en noggrann och praktiskt lagd tekniker som vill arbeta med rekonditionering av manuella rullstolar. Ditt arbete är en viktig del i vår produktionskedja - rullstolarna du färdigställer skickas vidare till externa kunder eller till våra interna tekniker för anpassning. I rollen arbetar du både självständigt och tillsammans med dina kollegor för att lösa olika arbetsuppgifter. Dessa inkluderar bland annat:
Rekonditionering av manuella rullstolar enligt våra kvalitetskrav och produktionsmål
Säkerställa att produkterna är redo för leverans
Samarbeta med kollegor för att nå gemensamma mål
Delta i förbättringsarbete
Vid behov vara behjälplig på andra enheter inom Hjälpmedelscentralen
För att ge god service i rollen som tekniker behöver du:
Ha ett tekniskt intresse och gilla att arbeta praktiskt
Vara noggrann, strukturerad och effektiv
Motiveras av att nå uppsatta mål och trivas med att arbeta resultatinriktat
Trivas med att arbeta i en miljö som utvecklas och förbättras
Du har en godkänd gymnasieutbildning alternativt arbetserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift samt har en god datakunskap och vana vid att arbeta i olika IT-system. Då tjänsten innebär att du kommer gå och stå stora delar av arbetsdagen är det viktigt att du har en god fysisk förmåga och ett ergonomiskt arbetssätt. Tjänsten ställer krav på B-körkort och god körvana.
Tidigare erfarenhet av att arbeta med Lean (eller liknande metodik) är meriterande eftersom vi hela tiden strävar efter att förbättra våra processer. Även tidigare erfarenhet av arbete inom området hjälpmedel samt i affärssystemet Sesam ses som meriterande.
Om Hjälpmedelscentralen
Hjälpmedelscentralen är ett kompetens- och logistikcenter för Västra Götalands 49 kommuner och VGRs egna verksamheter. Vi finns i Borås, Mölndal, Skövde, och Uddevalla. Vårt tjänsteutbud grundar sig i vårdgivarnas behov av såväl fördjupad kunskap inom hjälpmedelsområdet som olika servicetjänster för att stödja vårdkedjan. Vi ombesörjer inköp, lagerhållning, distribution samt service och underhåll av hjälpmedelsartiklar. Vi hjälper också förskrivare med bland annat hjälpmedelsrådgivning, individuell utprovning, anpassningar/ specialanpassningar samt studiebesök och utbildningar.
På Hjälpmedelscentralen i Mölndal arbetar nära 160 medarbetare varav cirka 70 personer tillhör enheten leverans. Vi rekonditionerar och anpassar runt 2000 manuella rullstolar varje månad. Vi erbjuder dig en utvecklande arbetsplats där du får introduktion, utbildning och bra anställningsvillkor. Som en del i vårt team får du som tekniker möjlighet att bidra med god service som gör skillnad i människors vardag.Övrig information
Frågor om tjänsten hanteras av Patrik Björkvall, enhetschef.
Vi ser fram emot din ansökan!
Västra Götalandsregionen bedriver till del säkerhetskänslig verksamhet varför säkerhetsprövning med registerkontroll kan komma att genomföras om befattningen så kräver. Säkerhetsprövningen genomförs i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/7512". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Försörjningsförvaltningen, Mölndal Kontakt
Patrik Björkvall, Enhetschef 0700822199 Jobbnummer
9667050