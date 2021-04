Tekniker inom Office365/Azure till PC-Addon - Total Resurs AB - Supportteknikerjobb i Upplands Väsby

Total Resurs AB / Supportteknikerjobb / Upplands Väsby2021-04-07PC AddOn grundades i början av 1990-talet som tagit sig långt och är idag ett väletablerat bolag inom IT-branschen. Under resans gång har man omgivit sig av hög kompetens och erfarenhet för att kunna tillgodose behovet av en säker och tillförlitlig IT-infrastruktur åt företagets kunder.PC AddOn är ett unikt bolag som vill erbjuda sina kunder kundupplevelse utöver det vanliga med förstklassig service, trygghet men framför allt en långvarig och hållbar relation. Många kunder har varit med sedan start. Här strävar man alltid efter att arbeta smidigt och effektivt med minsta möjliga störning hos kunderna för att de ska ägna fullt fokus åt sin kärnverksamhet."Kunden i fokus" är ledord för PC AddOn. Här blir man som kund högt prioriterad och även en smula bortskämd! Målet är inte att endast leva upp till kundens förväntningar utan snarare att överträffa dem, en inställning som genomsyrar hela bolagets tänk.Här är varje anställd en viktig nyckelspelare där individuell utbildning och kompetensutveckling utgör kärnan i PC AddOn 's framgångar och något som erbjuds kontinuerligt till anställda. Samtliga medarbetare bidrar med sitt specifika kunnande och brinnande engagemang för att företaget skall uppnå målet med nöjda kunder.Nu söker vi fler medarbetare som vill vara en del av PC AddOns framgångssaga. Du välkomnas till ett genuint företag med stark familjärkänsla utan hierarki. Du kommer ingå i ett team om 11 personer med bra anställningsvillkor och fastgrundlön /ersättning samt bonus/lönetrappa.Om rollenVi letar nu efter en kollega till teamet inom It-support. Rollen innefattar till stor del arbete ute hos företagets kunder men med utgångspunkt på PC AddOns kontor i Upplands Väsby. Några av kunderna återkommer du till flera gånger i veckan medan andra mer sällan. Här kommer du ansvara för att de olika företagens nätverk fungerar korrekt, IT-säkerhet, backup, systemuppdateringar och datalagring bland annat. Arbetet sker främst i Windowsmiljö. Vi ser gärna att du har goda kunskaper inom Active Directory, Microsoft/Office365, Azure, installation och drift av klienter och vana av att hantera skrivare.Om digDet här är en roll för dig som ser lösningar och har drivkraften att vilja komma i mål med saker. Vi tror att du arbetat med IT några år och med fördel i en konsultroll med god vana av att arbeta ute hos kunder. Din personlighet präglas av social framåtanda, hög ansvarskänsla och ett strukturerat och noggrant arbetssätt. Du trivs i miljöer med människor i sociala sammanhang och du har en naturlig inställning till att vilja hjälpa andra och en stark servicekänsla. Många dagar innebär självständigt arbete varför effektivitet och disciplin är nyckelord. För rollen krävs körkort och tillgång till egen bil. Även att du är flytande i engelska och svenska både i tal och skrift.Har du frågor kring tjänsten?Kontakta Talent Acquistion Manager, Christoffer SjöströmOm Total ResursTotal Resurs är en nytänkande leverantör av konsult- och rekryteringstjänster inom IT, där vi med kundfokus omger oss av kompetenta och erfarna kollegor. Total Resurs grundades 2011 med säte i Stockholm och Malmö. Vi är idag ca 30 medarbetare varav ett drygt tjugotal arbetar som konsulter. Sedan start har vi fokuserat på att omge oss av och bygga ett företag med de mest kompetenta personerna inom deras område. Vi vill vara våra medarbetares och kunders självklara val när det kommer till konsulttjänster och rekryteringar inom IT. Bakom Total Resurs står erfarna entreprenörer och några av marknadens främsta konsulter och medarbetare. Många av oss har mer än 25-års erfarenhet av konsultverksamhet, IT och rekrytering.Varaktighet, arbetstidHeltid Tillsvidareanställning2021-04-07Månadslön - Fast plus rörlig lönSista dag att ansöka är 2021-05-07Total Resurs AB5677448