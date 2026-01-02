Tekniker inom mobilnätsinstallation
2026-01-02
Vad erbjuder vi?
Hos Axians ICT AB i Kalmar får du chansen att arbeta i en framtidsinriktad och samhällsviktig bransch där du är med och bygger Sveriges mobilnät. Du erbjuds en roll med stor variation, tekniska utmaningar och möjligheten att utvecklas snabbt, både yrkesmässigt och personligt. Du blir en del av ett engagerat och sammansvetsat team där samarbete, flexibilitet och ansvar är centralt.
Axians ICT AB erbjuder:
Stora utvecklingsmöjligheter inom teknik och ledarskap
Möjlighet till servicebil med privat nyttjande
Lunchförmån
Friskvårdsbidrag på 3000 kr/år
Cykelförmån
Förskottssemester
Förmånsprogram med aktier (efter 6 månaders anställning)
Vad innebär rollen?
Som tekniker arbetar du med installation och driftsättning av mobilnätsutrustning på olika typer av siter - från hustak och industrier till master och torn i både stadsmiljö och skog. Arbetet sker ofta på hög höjd och innefattar både teknisk montering och konfiguration.
Exempel på arbetsuppgifter:
Förberedelse av material och utrustning
Montering av antenner och hårdvara i mastmiljö
Dragning av kraftkablar och fiber
Driftsättning av mobilnätssiter
Service och uppgraderingar av befintlig utrustning
Du arbetar i ett team om tre personer i Kalmar, med resor i varierande omfattning inom stora delar av södra Sverige som exempelvis till Växjö och Öland. Vid längre restid erbjuds hotellboende. Arbetet sker vanligtvis måndag-torsdag med 10-timmarsdagar, vilket ger lediga fredagar. I övrigt är arbetstiderna 07.00-16.00 måndag-fredag.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är tekniskt intresserad, gillar att arbeta utomhus och inte är höjdrädd. Du har en naturlig drivkraft, är social och trivs med att ta initiativ, någon som gärna kliver fram och får saker att hända i vardagen. Du trivs i ett team där du både kan bidra och utvecklas, och du har inga problem med att resa i jobbet.
Vi ser att du har:
B-körkort (krav)
Goda kunskaper i engelska, både tal och skrift (krav)
Förmåga att arbeta självständigt, ta ansvar och samarbeta i team
Nyfikenhet och engagemang att lära dig nya tekniska system
Höghöjdsutbildning (meriterande - kan erbjudas)
Erfarenhet av tekniskt arbete eller installation (meriterande)
Tjänsten inleds som ett konsultuppdrag via 2Complete på cirka sex månader, med goda möjligheter till övergång till en tillsvidareanställning direkt hos Axians ICT AB.
Om 2Complete
Som konsult hos oss omfattas du alltid av kollektivavtal, vilket ger dig avtalsenliga villkor gällande semester, pension, lön och friskvård. Du får en engagerad konsultchef som följer dig under uppdraget och säkerställer att både arbetsplatsen och rollen passar dig och din utveckling. 2Complete är auktoriserade medlemmar i Kompetensföretagen, Almega och Svenskt Näringsliv, samt utnämnda till Gasellföretag 2022 - en utmärkelse för Sveriges mest hälsosamma och snabbast växande företag.
Tycker du det låter intressant? Skicka in din ansökan redan idag då urval sker löpande. Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Matilda Dahlin.
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Detta är ett heltidsjobb.
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Matilda Dahlin matilda.dahlin@2complete.se
9667744