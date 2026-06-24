Tekniker inom fordonsutrustning till kund i Göteborg
Bemannia AB (Publ.) / Elektrikerjobb / Göteborg Visa alla elektrikerjobb i Göteborg
2026-06-24
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eller i hela Sverige
Är du intresserad av fordon, teknik och el? Då kan detta vara rollen för dig!
Om uppdraget
Vi söker en tekniker inom fordonsutrustning till vår kund i Göteborg för ett konsultuppdrag via Bemannia. I rollen kommer du att arbeta med fordonsförsörjning samt teknisk utrustning som används och installeras i fordon.
Vi söker dig som har goda kunskaper inom elteknik, ett stort intresse för personbilar och en god förståelse för fordonsrelaterad teknik.
Vi välkomnar både dig som har arbetslivserfarenhet och dig som nyligen avslutat en relevant teknisk gymnasieutbildning.
Kvalifikationer:
goda kunskaper inom elteknik.
god kännedom om personbilar och fordonsrelaterad teknik.
intresse för och förståelse av den utrustning som installeras i fordon.
För uppdraget krävs att du kan genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning, inklusive säkerhetsintervju motsvarande säkerhetsklass SÄK2.
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
⭐ En nära kontakt med din konsultchef ⭐ Möjlighet till fler spännande uppdrag ⭐ Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad ⭐ Trygga anställningsvillkor
🔭 Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 1 juli.
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 072-881 30 00.
Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration. Bemannia har ramavtal med merparten av Sveriges Myndigheter och Sveriges kommuner, dess förvaltningar och bolag. Bemannia är medlem i Kompetensföretagen och är ett auktoriserat Bemanningsföretag och Rekryteringsföretag samt har kollektivavtal med Unionen, Akademikerna, SEKO samt LO och Hotell- och Restauranganställdas förbund. Bemannia är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015, Ledningssystem för kvalitet, SS-EN ISO 14001:2015, Miljöledningssystem – krav och vägledning, SS-ISO 45001:2018, Ledningssystem för arbetsmiljö och SS-ISO/IEC 27001:2022 Ledningssystem för informationssäkerhet
Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7966192-2069531". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bemannia Ab (publ.)
(org.nr 556626-8347), https://career.bemannia.se
Göteborgs Centralstation (visa karta
)
411 03 GÖTEBORG Arbetsplats
Bemannia Jobbnummer
9977805