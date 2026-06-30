Tekniker inom fjärrhantering av farligt avfall
European Spallation Source Eric / Processoperatörsjobb / Lund Visa alla processoperatörsjobb i Lund
2026-06-30
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Var med och driv en av Europas mest avancerade forskningsanläggningar.
Vi söker nu flera medarbetare till vårt Remote Handling-team inom Target Operations & Maintenance. Teamet ansvarar för drift, underhåll och vidareutveckling av utrustningen som används för att transportera och hantera radioaktiva komponenter och avfall. På ESS finns "Active Cells Facility" vilka är specialutvecklade områden för säker fjärrhantering av radioaktivt avfall. För att transportera materialet används specialiserad transportutrusting som heter "Cask Assemblies" (CA). Här får du arbeta med avancerade fjärrstyrda system, tunga lyft, VR-stödda operationer och komplexa elektromekaniska system i en unik teknisk miljö. Det här är en roll för dig som gillar praktiskt tekniskt arbete, problemlösning och avancerad utrustning – och som vill arbeta tillsammans med internationella kollegor i en högteknologisk miljö. Våra fjärrhanteringssystem är utvecklade för miljöer där människor inte kan arbeta direkt på plats. Som tekniker inom fjärroperation och robotteknik kommer du att vara med och förbereda, driva, underhålla och utveckla systemen som används för att hantera radioaktiva komponenter och avfall – både manuellt och via fjärrstyrning. Du kommer bland annat att arbeta med:Telemanipulatorer och haptiska robotsystem.
Fjärrstyrda traverser och lyftsystem.
Fjärrstyrd kap- och bearbetningsutrustning.
Specialanpassade transportbehållare för radioaktivt avfall.
Kamera- och VR-stödda operationer.
Komplexa elektromekaniska system.
Specialverktyg och inspektionsutrustning för fjärrhantering.
Du blir en viktig del i att driftsätta, vidareutveckla och underhålla systemen för att säkerställa hög tillgänglighet och säker drift i en av Europas mest avancerade tekniska miljöer.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ge tekniskt stöd vid framtagning av arbetsinstruktioner och riskbedömningar
Delta i driftsättning, testning, underhåll och ombyggnationer
Operera och underhålla specialiserad fjärrhanteringsutrustning
Felsöka mekaniska och elektromekaniska system
Samarbeta med ingenjörer för att förbättra utrustningens tillförlitlighet och underhållbarhet
Ta fram och uppdatera teknisk dokumentation och underhållsinstruktioner
Stötta verkstads- och tillverkningsaktiviteter vid behov
Bidra till säkra arbetssätt i strålskyddsklassade miljöer
Medverka i planering av större lyft- och underhållsinsatser
Det här är inte en vanlig operatörsroll. Du kommer att arbeta med teknik och system som är utvecklade för platser där direkt mänsklig åtkomst inte är möjlig. Rollen kombinerar precisionsmekanik, robotteknik, fjärrstyrning, underhållsstrategi, tunga mekaniska system och ny teknik som VR-stödd hantering.
ESS erbjuder omfattande specialistutbildning och möjlighet att samarbeta med internationellt ledande experter inom fjärrhantering och avancerad teknik.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering på https://www.youtube.com/watch?v=d5h4bIEfM5Q.
Vem är du?
Vi söker dig som är praktiskt lagd, tekniskt nyfiken och trivs med problemlösning och teamwork i komplexa tekniska miljöer.
Du behöver:Minst 3 års erfarenhet från en teknisk roll inom industri, drift eller underhåll.
Erfarenhet av arbete i reglerad eller säkerhetsstyrd verksamhet.
God mekanisk eller elektromekanisk förståelse.
Erfarenhet av att arbeta utifrån ritningar och teknisk dokumentation.
Erfarenhet av montering, testning, driftsättning eller underhåll av industriell utrustning.
Erfarenhet av teknisk dokumentation och underhållsinstruktioner.
Erfarenhet av säker användning av verkstadsmaskiner och verktyg.
Goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av:Fjärrhanteringssystem eller robotteknik.
Kärnteknisk verksamhet eller andra säkerhetskritiska områden.
Tunga lyft eller traverssystem.
PLC-felsökning eller styrsystem.
Bearbetning, CNC, svetsning eller verkstadsarbete.
VR-baserade verktyg eller digitala tekniska miljöer.
Välkommen med din ansökan och bli en del av ESS – där avancerad teknik möjliggör framtidens forskning.
Ansök idag:
Att arbeta på ESS ger dig möjlighet att bidra till framtidens upptäckter inom neutronvetenskap i en modern och internationell arbetsmiljö med innovativa idéer och kollegor från hela världen. Vi erbjuder marknadsmässig och individuell lönesättning baserad på roll, ansvar, kompetens, erfarenhet och prestation, samt tjänstepensionsavsättningar utöver din grundlön.
Om du känner igen dig i det vi söker är du välkommen att skicka in ditt CV och personliga brev på engelska genom att klicka på "Apply" och följa instruktionerna. Observera att vi endast tar emot ansökningar som skickas in via ESS webbplats.
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Talent Acquisition Specialist Daniel Nordin Baker på mailto:Daniel.Nordin@ess.eu
För facklig information kan du kontakta Unionens representant Nerusha Naicker på mailto:Nerusha.Naicker@ess.eu
eller SACO/Sveriges Ingenjörers representant Marc Kickulies på mailto:marc.kickulies@ess.eu
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare European Spallation Source Eric
224 84 LUND Arbetsplats
European Spallation Source Jobbnummer
9985903