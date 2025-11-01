Tekniker inom fastighetsdrift (Drifttekniker)
Hedemora kommun, AB Hedemorabostäder / Fastighetsskötarjobb / Hedemora Visa alla fastighetsskötarjobb i Hedemora
2025-11-01
, Säter
, Avesta
, Norberg
, Fagersta
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hedemora kommun, AB Hedemorabostäder i Hedemora
AB Hedemorabostäder är det kommunala allmännyttiga bostadsföretaget som äger och förvaltar fastigheter för uthyrning av ändamålsenliga bostäder och lokaler i Hedemora kommun, med därtill hörande service och miljö.Publiceringsdatum2025-11-01ArbetsuppgifterDina arbetsuppgifter
Vi på Hedemorabostäder söker en fastighets/drifttekniker som kommer att arbeta på en avdelning som kallas inre skötsel med tekniska förvaltare, fastighetstekniker, målare/snickare Dina arbetsuppgifter
* Tillsyn och skötsel på plats av fastigheternas tekniska system
* Utföra service på värme-, ventilations-, samt styr- och reglersystem
* Utföra systematiskt brandskyddsarbete och sköta brandlarms- och sprinkleranläggningar
* Hantera periodiskt serviceschema, t.ex. funktionskontroller och filterbyten
* Utföra luft- och temperaturmätningar hos våra kunder
* Felsökning av värme-, varmvatten- och ventilationsproblem hos våra kunder
* Reparations- och underhållsåtgärder efter beställningar eller felanmälan
* Mätaravläsningar samt uppföljning av energistatistik
* Administration, t ex kundrapportering, energistatistik, arbetsorderhantering, uppföljning av entreprenadbeställningar etc.
* Ansvara för att OVK besiktningar blir utförda samt åtgärdande av fel efter dessa.
* Vana vid att arbeta med dator och digitala verktyg.
Vi erbjuder omväxlande och spännande arbetsuppgifter, stort ansvar med därtill hörande befogenheter och en trivsam arbetsplats.
Som medarbetare hos oss är det viktigt att du delar den gemensamma värdegrunden KRAM som står för Kundfokus, Respekt, Ansvar och Mod.Kvalifikationer
Du bidrar med din kompetens och ditt engagemang och du har fastighets/drifttekniker utbildning på gymnasienivå alternativt likvärdig kompetens förvärvad på annat sätt.
En bred fastighetsteknisk kompetens genom relevant arbetslivserfarenhet från värme och ventilationssystem, styr och- reglerteknik.
• Det är viktigt att du är social och har förmåga att skapa en öppen och förtroendefull dialog med hyresgäster och dina kollegor.
• Du kan arbeta självständigt, har en stor problemlösningsförmåga och tar ansvar för att dina arbetsuppgifter blir slutförda.
• Du tycker om att ge god service och agerar alltid professionellt i dina kundkontakter.
• Du har en god förmåga att arbeta administrativt med hjälp av digitala verktyg, och har en god förmåga att uttrycka dig väl i så väl tal och skrift.
Tjänsten kräver B-körkort och är placerad i Hedemora.
Beredskap ingår i denna tjänst.
ÖVRIGT
AB Hedemora bostäder och Hedemora kommunfastigheter AB som arbetsgivare.
Hos oss i bolagen är Balans i livet vad vi strävar efter. För dig skulle det innebära att du har ett utmanande, utvecklande och roligt jobb samtidigt som du får tid att leva.
Välkommen med Din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval och undanber oss all kontakt från annonsförsäljare samt rekryteringsbolag.
Vi har gjort vårt medieval och undanber oss all kontakt från annonsförsäljare samt rekryteringsbolag.
Om du behöver hjälp med hur du ansöker - kontakta supporten på 0771-10 10 29. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C286854". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hedemora kommun
(org.nr 212000-2254), https://hedemorabostader.se/ Arbetsplats
Hedemora kommun, AB Hedemorabostäder Kontakt
Chef drift & anläggning Hedemora kommunfastigheter
Martin Gidlöv 0225-34658 Jobbnummer
9584230