Tekniker inom energiförsörjning!
Sodajo Consulting AB / Driftmaskinistjobb / Kramfors Visa alla driftmaskinistjobb i Kramfors
2026-06-08
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Är du elektriker i grunden och vill ta nästa steg inom belysning och energiinfrastruktur?
Nu söker vi en belysningstekniker till ett av Sveriges ledande bolag inom energi- och elkraftsområdet. Här får du möjligheten att arbeta i en varierad roll där du kombinerar teknik, problemlösning och frihet under ansvar. Du blir en viktig del av arbetet med att underhålla och utveckla den infrastruktur som varje dag bidrar till tryggare och säkrare vägar, torg och offentliga miljöer.
För rätt person väntar en långsiktig möjlighet i en framtidsbransch där du får arbeta nära verksamheten, utvecklas i din yrkesroll och bli en del av ett erfaret team med hög kompetens.
Information om tjänsten
Som belysningstekniker kommer du att arbeta med drift, underhåll, felsökning samt om- och nybyggnation av belysningsanläggningar i Sollefteå- och Kramforsområdet. Rollen präglas av stor frihet och eget ansvar där du ofta är den första personen på plats för att analysera och lösa tekniska problem.
Arbetet består till stor del av drift- och underhållsinsatser, men du kommer även att delta i olika bygg- och utvecklingsprojekt. Vissa dagar arbetar du självständigt ute i fält, andra dagar tillsammans med kollegor i team. Kombinationen gör att ingen arbetsvecka blir den andra lik.
Du kommer att vara anställd genom Sodajo Consulting och arbeta som konsult hos vår kund.
Du erbjuds
• En varierad och självständig roll med stort eget ansvar
• Möjlighet att arbeta i en samhällsviktig verksamhet som bidrar till framtidens energiinfrastruktur
• Ett erfaret och kompetent team med tekniker och projektledare som stöttar varandra i vardagen
• En arbetsgivare som satsar långsiktigt på sina medarbetare och deras utveckling
• Möjlighet till hemstationering beroende på bostadsort och erfarenhetPubliceringsdatum2026-06-08Dina arbetsuppgifter
• Drift och underhåll av belysningsanläggningar
• Felsökning och felavhjälpning i befintliga anläggningar
• Om- och nybyggnation av utomhusbelysning
• Elinstallationer kopplade till bland annat laddinfrastruktur och offentlig miljö
• Dokumentation och återrapportering av utfört arbete
• Kontakt med kunder och samordning kring pågående arbetenKompetenser
Vi söker dig som har en bakgrund inom el och känner dig trygg med att arbeta självständigt. Kanske arbetar du idag som elektriker, servicetekniker eller inom elkraft och söker en roll där du får större frihet, mer ansvar och möjlighet att utvecklas vidare.
I denna rekryteringsprocess läggs stor vikt vid personliga egenskaper. Vi ser att rätt inställning väger minst lika tungt som antal år i branschen. Har du drivkraften, viljan att lära dig och en stark känsla för ansvar finns goda möjligheter att lyckas i rollen.
Vidare ser vi att du:
• Har en gymnasial utbildning inom el, elkraft eller motsvarande
• Har erfarenhet av arbete inom elinstallation, service eller elkraft
• Innehar B-körkort
• Har god datorvana
• Behärskar svenska i tal och skrift
Meriterande är erfarenhet av belysning, ESA, Arbete på väg samt BE- eller C-körkort.Dina personliga egenskaper
För att trivas i rollen ser vi att du är en person som gärna tar egna initiativ och som inte väntar på att någon annan ska lösa problemen åt dig. Du är därmed lösningsorienterad, ansvarstagande och uppskattar friheten som kommer med att planera och driva ditt eget arbete.
Vidare ser vi att du har ett naturligt säkerhetstänk, trivs i kontakten med kunder och kollegor samt har den där extra viljan att få saker att fungera även när förutsättningarna förändras.
START: Enligt överenskommelse, gärna så snart som möjligt, med hänsyn till eventuell uppsägningstid
OMFATTNING: Heltid
PLATS: Sollefteå / Kramfors, eller kringliggande kommuner
URVAL: Sker löpandeKontaktuppgifter för detta jobb
Är du den vi söker?
Tveka inte att skicka in din ansökan!
Vid frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare:
Sofie Jonssonsofie@sodajo.se
076 146 45 34 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sodajo Consulting AB
(org.nr 559490-8294), http://sodajo.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9952738