Tekniker inom dörrautomation sökes för heltidstjänst i Jönköping
2026-02-01
Har du ett teknikintresse och är du intresserad av att arbeta med montering? Är du ute efter ett flexibelt heltidsarbete? Då kan vi ha tjänsten för dig!
Vår kund OpenUp är specialister inom dörrautomation och erbjuder konsultation, installation samt förebyggande underhåll för diverse dörrar, portar, jalusier samt enklare låsbeslagning och passersystem. Deras produkter är anpassade för olika miljöer och du kan finna dem i kommersiella såväl som industriella lokaler. Nu söker de en tekniker och reparatör för deras dörr- och grindautomation.
Huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Montering, felavhjälpning och underhåll av olika typer av slag- och skjutdörrsautomation.
Montering och service av entrékarusller, portar och speedgates.
Tjänsten är på heltid med start omgående eller enligt överenskommelse. Arbetstiderna är förlagda måndag-fredag, 07:00-16:00 med möjlighet till flexibilitet. I denna tjänst utgår du hemifrån och regelbundna resor till andra orter förekommer.
Detta är en direktrekrytering vilket innebär att StudentConsulting sköter rekryteringsprocessen men du blir anställd av vår kund, OpenUp.
DETTA SÖKER VI
För att trivas i rollen som tekniker på OpenUp är det meriterande om du har en bakgrund inom hantverk och snickeri, alternativt el eller rörmokeri. Du som söker har ett tekniskt intresse och är en problemlösare. Vidare är du är van vid att ta eget ansvar och kan arbeta självständigt såväl som i grupp. Då rollen innefattar mycket kundkontakt har du en känsla för kundservice, är lyhörd för kundernas behov och ser alltid till att leverera en förstklassig upplevelse. För att lyckas i rollen behöver du vara ordningsam, ha ett strukturerat arbetssätt och kunna hantera stressiga situationer där flera uppgifter kräver din uppmärksamhet. Krav för tjänsten är svenska i tal och skrift samt B-körkort.
Hos OpenUp har du möjlighet till professionell och personlig utveckling. Du är en del av ett framstående säkerhetsföretag och ett dedikerat team med 25 medarbetare med fokus på positiv arbetsmiljö, långsiktighet och mångfald.
