Tekniker inom brandskydd - Rise Research Institutes Of Sweden AB - Säkerhetsjobb i Borås

Rise Research Institutes Of Sweden AB / Säkerhetsjobb / Borås2021-07-07Vill du vara med och förbättra brandskyddet i samhället genom att bidra till att utvärdera produkters brandegenskaper och funktionen hos olika släck- och brandsäkerhetssystem? RISE arbetar idag brett med att utvärdera säkerheten och funktionen hos olika produkter och processer.Avdelningen Säkerhetsforskning söker en ny medarbetare som vill bidra till att göra världen säkrare.Enheten Brandskydd, som du kommer att vara en del av, är idag 21 medarbetare. Vi arbetar primärt med kunduppdrag och forskningsprojekt relaterade till brandskydd inom olika delar av samhället med visst fokus mot industri och fordon. Enheten är lokaliserad framför allt i Borås, där vi även har brandrelaterade test- och demonstrationsmiljöer, och det är dit och brandhallarna där vi söker förstärkning.Om rollenSom tekniker hos oss kommer du bli del av ett team med provningshandläggare, forskare och tekniker. Arbetet som tekniker innebär bland annat att tillsammans med projektledare och övriga inblandade tekniker planera och utföra riskbedömning inför brandförsök, bygga upp attrapper eller miljöer som ska brandprovas, delta under försöken med att bland annat utföra mätningar, dokumentera provningarna eller övervaka och vara redo att rycka in och släcka om det behövs. Alla dessa moment kräver flera personer så vi arbetar i team bestående av en projektledare och flera tekniker. Detta förutsätter god samarbetsförmåga, både för säkerhetens skull och för att uppnå rätt kvalité på provningen. Arbetet är mycket skiftande eftersom vi inte alltid utför standardiserade provningar, utan det handlar ofta om försök som är utformade för att undersöka något speciellt åt en kund eller inom ett forskningsprojekt. Det här ställer stora krav på våra medarbetare vad gäller problemlösning och flexibilitet och även en viss fysisk styrka och rörlighet. Eftersom flera av våra försök potentiellt skulle kunna medföra fara för personal och utrustning är stor noggrannhet och ett grundligt säkerhetstänkande extremt viktigt.Vem är du?Du som söker tjänsten har en gymnasial hantverksutbildning och flerårig praktisk teknisk yrkeserfarenhet, exempelvis verkstadsteknisk, byggnadsteknisk eller fordonsteknisk, gärna med intresse för mätteknik och elektronik. Dessutom har du erfarenhet från räddningstjänst eller provning inom brandområdet och/eller erfarenhet från arbete med högspänning för fordon (>60 V likspänning). Du kan tänka kritiskt och tycker om att arbeta strukturerat och analyserande. Du är initiativrik, kreativ och driven med god förmåga att arbeta självständigt såväl som i team och är inte rädd för att ta i om så behövs. Eftersom man som tekniker också kan ha kontakt med kunder och en del av kunderna är internationella är det viktigt att kunna kommunicera både på svenska och engelska.Är vi rätt för varandra?För att bli framgångsrik i rollen är det en förutsättning att du tycker om att utveckla och skapa relationer, både internt och med kunder. Det innebär att du har en social förmåga, ett intresse för andra människor och bidrar till våra kulturella ledord: teamwork, respekt och innovationskraft.Inom RISE är vi övertygade om att mångfald bidrar till en innovativ miljö där vi tillsammans utmanar gränser och utvecklar ny kunskap och kompetens för framtiden. På RISE kommer du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor att bidra till en hållbar framtid och till att säkra ett försprång i den globala konkurrensen. Du kommer att arbeta i en dynamisk miljö som ger dig utvecklingsmöjligheter både professionellt och personligt. Hos oss får du möjlighet att göra skillnad på riktigt. Välkommen till hela Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner.Välkommen med din ansökan!Om detta låter spännande och du vill veta mer är du välkommen att kontakta Anders Lönnermark, enhetschef Brandskydd, 010-5165691. Sista ansökningsdag är den 22 augusti 2021 men intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningsperioden. Tillträde till tjänsten önskas så snart som möjligt.Om du vill veta mer om vår arbetsplats kan du också kontakta någon av våra fackliga representanter Linda Ikatti, Unionen, 010-516 51 61 eller Lazaros Tsantaridis, SACO, 010-516 62 21.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes vänligen. Vi lyder under lagen om offentlig upphandling.Varaktighet, arbetstid100. Tillträde: Enligt överenskommelse. Tillsvidareanställning2021-07-07Fast månadslön.Sista dag att ansöka är 2021-08-22RISE Research Institutes of Sweden AB5851691