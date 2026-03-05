Tekniker för tunga fordon - Bilia Trucks
2026-03-05
Vill du arbeta på ett företag som ger dig möjligheter att utvecklas? Har du dessutom erfarenhet som tekniker för tunga fordon eller motsvarande och redo för nästa steg? Då kan du vara den vi söker till oss på Bilia Trucks i Norrköping.
Varför välja Bilia
Bilia är inte bara en arbetsplats, det är en möjlighet för dig att forma din framtid. Vi är en inkluderande organisation som inte bara värdesätter dina kompetenser utan ger dig plats att växa genom spännande utbildningar, stöttning, samarbete och bra utvecklingsmöjligheter. Här blir du en nyckelspelare i att skapa hållbara och innovativa lösningar.
Vi vill att våra medarbetare ska må bra, både på och utanför jobbet, därför har Bilia medarbetarnas framtid, hälsa och privatliv i åtanke och arbetar aktivt för att främja välmående och trygghet. Vi erbjuder bra personalrabatter och förmåner.
Om tjänsten
Som tekniker hos oss kommer du att ha en varierad roll där du arbetar med underhåll, service, avancerad felsökning och reparation av tunga fordon. Du kommer även att genomföra förebyggande inspektioner för att upptäcka och förhindra potentiella problem innan de uppstår. För att passa i rollen är du bra på att identifiera och lösa problem snabbt och effektivt.
Vi söker dig som:
Har en fordonsteknisk utbildning/tidigare erfarenhet som fordonstekniker/mekaniker
Har god system- och datorvana
Förmåga att arbeta självständigt men värdesätter samarbete med arbetskamrater
Har B-körkort
Har du C-körkort är det meriterande
Anställningsform, omfattning, placeringsort
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och sex månader provanställning med placering i Norrköping. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef.
Urvalsarbetet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum, därför vill vi gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt. Då vi arbetar för en jämnare könsfördelning ser vi gärna kvinnliga sökande till den här tjänsten.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
Bilia AB
Platschef
Magnus Andersson magnus.andersson2@bilia.se 010‑497 52 40 Jobbnummer
9779293