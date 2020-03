Tekniker för elmätarbyte sökes till ONE Nordic i Stockholm! - Uniflex Sverige AB - Tele- och elektronikreperatörsjobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Uniflex Sverige AB

Uniflex Sverige AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Stockholm2020-03-162020-03-16ONE Nordic söker flera montörer av elmätare så kallad Field Technician i Stockholmsområdet till den största omställningen av energisystemet i modern tid!ONE Nordic är med deras ca 1000 medarbetare en av Sveriges ledande leverantörer av tekniska konsulttjänster, entreprenader och service inom energi- och industrisektorn. Med ONE Nordics rikstäckande organisation och lokala kännedom tar de ansvar för att leverera högklassiga tjänster och lösningar till energiproducenter, distributörer och energianvändare. ONE Nordic arbetar med de största aktörerna i branschen och tillsammans utvecklar de högteknologiska och hållbara energisystem.Den 28 juni 2018 beslutade regeringen att införa nya funktionskrav för elmätare i Sverige.ONE Nordic kommer därför leverera nästa generations system för el-mätning till över en miljon kunder. De nya mätarna kommer till en början att installeras i ett pilotprojekt mellan mars och juni i år vilket sedan följs av en stor utrullning fram till 2023/2024. Efter avslutat projekt kommer det finnas stora möjligheter att utvecklas vidare inom ONE Nordic.I projektet kommer Stockholm vara indelat i tre distrikt (Norrort, Söderort och City). Innan uppdragsstart genomgår du utbildning via ONE Nordic för att få lärdom om relevant utrustning, säkerhet och monteringen i sig. Mätarbyten sker mån-fre kl. 07:00-20:00 samt lördag kl. 10-17. Arbetstiderna är flexibla och det finns möjlighet att arbeta förmiddag, eftermiddag eller skift.Vi söker dig som har en gymnasieexamen inom el/teknik eller motsvarande. Har du arbetat med elmätarbyte tidigare är det starkt meriterande. Du har daglig kontakt med kunder i deras hem så god social färdighet är en självklarhet tillsammans med förmåga att arbeta på ett ansvarstagande och tålmodigt sätt med känsla för säkerhet och kvalité. B-körkort är ett krav likväl goda kunskaper inom det svenska och engelska språket. Har du ESA-certifikat, AMS och tidigare erfarenhet av kategori 1 elmätare är även det starkt meriterande men inte ett krav!Tjänsten innebär att du blir anställd på Uniflex och uthyrd till ONE Nordic! Intervjuer sker löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum så se till att skicka in ditt CV redan idag!Du skickar din ansökan via vår hemsida www.Uniflex.se Se till att eventuella referenser som finns namngivna i dina ansökningshandlingar har kännedom om att de finns med där och att de eventuellt kommer att bli kontaktade vid en eventuell rekryteringsprocess.Vi ber dig att utelämna information om följande i dina ansökningshandlingar; etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv.Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering.Uniflex finns i Sverige, Norge, och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen och Sveriges byggindustrier och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitéts- miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt OHSAS 18001.På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder viKollektivavtalTjänstepensionFriskvårdsbidrag och andra personalförmånerFörsäkringarMarknadsmässig lönKarriär och utvecklingVi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra ledstjärnor affärsfokus, engagemang, glädje och ansvarstagande.Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFast lön + provisionSista dag att ansöka är 2020-04-05Uniflex Sverige AB5152936