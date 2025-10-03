Tekniker Fernebrand Packaging Services
2025-10-03
Gillar du att skruva, lösa problem och möta kunder? Då kan du bli nästa tekniker hos FP Service! Här får du kombinera teknik och kundkontakt i en vardag som alltid bjuder på variation. Vi söker dig som är nyfiken, praktiskt lagd och vill växa i en roll med stora utvecklingsmöjligheter. Hos oss blir du en del av ett familjärt team där din insats verkligen märks. Nyfiken? Läs mer och ansök redan idag!
Tekniker Som tekniker hos oss får du en vardag som verkligen varierar. Vissa dagar arbetar du på kontoret eller i verkstaden, där du bygger och anpassar maskiner, hanterar reservdelar, hjälper till i lagret och stöttar kunder via telefon. Andra dagar är du ute hos kund och arbetar med installation, service och felsökning av förpackningsmaskiner.
Rollen är bred och kombinerar mekanik, elektronik, pneumatik och automation med nära kundkontakt - en mix som gör att ingen dag är den andra lik. I början följer du alltid med erfarna kollegor och tar sedan steg för steg ett större eget ansvar.
Eftersom våra kunder finns i hela landet ingår resor och övernattningar som en naturlig del av jobbet. I genomsnitt handlar det om två nätter per vecka, vilket också ger dig chansen att se många olika industrier och arbetsmiljöer runtom i Sverige.
Vad erbjuder vi dig? Hos oss blir du en del av ett litet och sammansvetsat team där alla gör skillnad. Du får en trygg anställning i ett stabilt bolag med stora möjligheter att utvecklas. Vi ger dig en gedigen intern upplärning och nära stöd från erfarna kollegor och erbjuder även utbildning inom relevanta områden när det behövs. Du har tillgång till servicebil som utgår från vårt kontor i Fristad. För rätt person finns även möjlighet till förmånsbil efter provanställningen.
Vem söker vi? Vi söker dig som är tekniskt intresserad och har en naturlig känsla för problemlösning. Du gillar en vardag som kombinerar kontors- och verkstadsarbete med kundbesök ute på fältet. Du är noggrann, självgående och har en vilja att leverera högkvalitativ service, samtidigt som du är prestigelös och gärna hjälper till där det behövs. Som person är du ansvarstagande, flexibel och positiv och du bidrar till en bra stämning i gruppen. Du har också en stark vilja att utvecklas inom yrket och växa in i rollen. Om du vill vara en del av ett engagerat team och samtidigt ge våra kunder förstklassig service, då är du den vi söker.
Fernebrand Packaging Service Fernebrand Packaging Service (FP Service) grundades 1997 och är exklusiv distributör för Fuji i Sverige, en av Japans ledande tillverkare av förpackningsmaskiner. Vi arbetar med försäljning, installation, service, uppgraderingar och reservdelar för industrikunder över hela landet. Våra kunder finns främst inom livsmedelsindustrin, från Malmö till Luleå och vårt kontor, verkstad och lager ligger i Fristad.
Krav
Utbildning eller erfarenhet inom el, elektronik eller mekanik (gärna med inslag av pneumatik)
God datorvana och förmåga att arbeta i system, till exempel för att hantera beställningar, reservdelar och kundärenden
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
B-körkort
Meriterande
Erfarenhet av service- eller montörsroller, gärna med resor
Kunskap om produktions- eller förpackningsmaskiner
Vana av felsökning och installation i industriell miljö
Varmt välkommen med din ansökan! Observera att vi jobbar med löpande urval, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdatum. Sista ansökningsdatum: 2025-10-30
Tillträde: Enligt överenskommelse
Tjänst: Heltid, tillsvidare med 6 månaders provanställning, ordinarie arbetstid 8-17
Ort: Fristad
Platsa ansvarar för rekryteringen av denna tjänst. Vid en anställning blir du anställd direkt av vår kund. Eventuella frågor hänvisas direkt till ansvarig rekryterare:
Kajsa Littorin, kajsa.littorin@platsa.se
, 0708-64 66 49 Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Platsa AB
(org.nr 556952-8846), http://www.platsa.se Arbetsplats
Platsa Kontakt
Kajsa Littorin kajsa.littorin@platsa.se Jobbnummer
9539179