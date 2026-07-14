Tekniker
Hässleholms kommun / Installationselektrikerjobb / Hässleholm Visa alla installationselektrikerjobb i Hässleholm
2026-07-14
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Vi söker nu en Larmtekniker till driftsenheten inom fastighetsavdelningen i tekniska förvaltningen. Är du en noggrann och serviceinriktad tekniker kan det vara just dig vi söker!
Det här erbjuder vi dig!
Som tekniker i tekniska förvaltningen kommer du ansvara för den dagliga driften av Larm Passersystem och CCTV i hela Hässleholms kommun. I tjänsten kommer du delta i interna verksamhetsmöten för planering och uppföljning samt utföra tekniska arbeten i egenskap av felsökning, tillsyn, skötsel och förebyggande underhåll i hela Hässleholms Kommun. Dina ansvar omfattar bland annat utförande av felavhjälpande underhåll i relation till inställelsetider och rutiner, samt ansvara för att alla inkomna felanmälningar åtgärdas och återrapporteras i ärendehanteringssystem. Du kommer även följa ett planerat ronderingsschema vilket du tillsammans med arbetsledaren reviderar vid behov. Du kommer att ingå i ett mindre team där ni arbetar med att säkerställa en trygg och säker miljö för våra kommuninvånare. Det dagliga arbetet utförs både tillsammans och självständigt.
Enheten fastighetsdrift utgår från Tekniska förvaltningen på Garnisonsområdet i Hässleholm. Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100% med start enligt överenskommelse. I tjänsten kan beredskap komma att ingå.
Hässleholms kommun strävar efter att skapa de bästa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv, där du kan trivas, må bra och uppleva arbetsglädje. Vi erbjuder våra medarbetare förmåner så som friskvårdsbidrag och möjligheten att byta semesterdagstillägg mot lediga dagar.
Vem är du?
Vi söker dig med teknisk gymnasieexamen inom exempelvis el eller fastighetsteknik. Larmteknik eller motsvarande, alternativt erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du behöver även ha erfarenhet av drift och underhåll av larm- och passersystem. För att kunna utföra arbete på ett säkert sätt förväntar vi oss att du har god förståelse för arbetsmiljö- och säkerhetsföreskrifter. Arbetet kräver uppföljning och återrapportering i digitala system vilket ställer krav på god datorvana. Du behöver kunna läsa, skriva, göra dig förstådd och ta del av arbetsinstruktioner vilket innebär att du behöver behärska det svenska språket i både tal och skrift. Du behöver även kunna hantera ett fysiskt krävande arbete och ha B-körkort för manuellt växlad bil.
Det är meriterande om du har:
Elteknisk bakgrund eller motsvarande teknisk utbildning
Flerårig erfarenhet från säkerhetsbranschen
Bred kunskap om larm-, passage- och säkerhetssystem
God systemförståelse samt förmåga att arbeta strukturerat och dokumenterat
Certifikat i ett eller flera säkerhetssystem
Du är en person som trivs med att samarbeta och skapa goda relationer, samtidigt som du är självgående och självständig i ditt arbete. Du tar initiativ, ser lösningar och tar ansvar för att driva uppgifter framåt. För att lyckas i rollen behöver du ha ett serviceinriktat förhållningssätt och en god förmåga att se helheten i uppdraget.
Du delar värderingar och förhållningssätt som beskrivs i vår medarbetar- och ledarpolicy:
Hässleholms kommuns medarbetar- och ledarpolicyPubliceringsdatum2026-07-14Övrig information
Eftersom du kommer att arbeta i miljöer bland barn och unga, vill vi att du lämnar utdrag ur belastningsregistret före anställning. Blankett för att söka utdrag ur belastningsregister hittar du på polisens hemsida.
Belastningsregistret - begära utdrag
Som en viktig del i en ständigt utvecklande verksamhet välkomnar vi alla sökande då vi vill spegla Hässleholms kommuns alla invånare. Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering fri från fördomar, vilket innebär att den person som bäst matchar kraven erbjuds tjänsten. Välkommen med din ansökan där du bifogar ditt CV!
Hässleholms kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning enligt gällande avtal.
Innan anställning behöver du visa upp pass/nationellt id. Har du medborgarskap från ett land utanför EU/EES behöver du också visa upp ditt arbetstillstånd. Detta för att vi ska kunna säkra din identitet och din rätt att arbeta i Sverige.
För dig med skyddade personuppgifter hänvisar vi till rekryterande chef för vidare information kring hur du ansöker.Om företaget
Tekniska förvaltningen ansvarar för att skapa trygga, funktionella och hållbara miljöer för kommunens invånare, medarbetare och besökare. Vi arbetar brett och samordnat inom flera viktiga serviceområden bland annat fastighet, gata och park, måltid och lokalvård. Hos oss arbetar du med att göra vardagen bättre för våra invånare varje dag.
Fastighetsavdelningen har ansvar för att förvalta och utveckla kommunens fastighetsbestånd samt handläggning av bostadsanpassningsbidrag. På avdelningen arbetar totalt 60 medarbetare i olika yrkesroller inom fastighetsförvaltning. Avdelningen ansvarar bland annat för fastighetsskötsel, fastighetsdrift- och energieffektivisering, verksamhetsvaktmästeri, hyresförvaltning, byggprojektledning, systemförvaltning, arbetsledning, och bostadsanpassning.
Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Hos oss får du ett meningsfullt och varierande jobb med utrymme att påverka och ta ansvar. Vi tror på din förmåga att skapa god service för de vi är till för. Tillsammans gör vi varandra bättre!
Välkommen att bli en av oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hässleholms Kommun
(org.nr 212000-0985), https://www.hassleholm.se/
Garnisonsvägen 40 (visa karta
)
281 54 HÄSSLEHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Tekniska förvaltningen, Fastighetsdrift Kontakt
Kommunal Kommunal 010-4427964 Jobbnummer
10002251