Tekniker
Onepartnergroup Ggvv AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Gislaved Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Gislaved
2026-07-06
, Gnosjö
, Tranemo
, Värnamo
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, Gnosjö
, Tranemo
, Värnamo
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eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en ren optimeringsroll där du får påverka både nya projekt och befintliga processer? Nu söker vi en driven och lösningsorienterad person som vill vara med och utveckla vår produktion.
Om Rollen
Du arbetar operativt med optimering och utveckling. Du ansvarar för att testa, utvärdera och implementera nya verktyg samt förbättra befintliga processer i våra formsprutningsmaskiner. Du är en nyckelperson i att säkerställa effektiv produktion och delar med dig av din kunskap genom utbildning av kollegor.
Arbetsuppgifter;
Arbeta i en ren optimeringsroll
Ansvara för nya verktyg – test, provkörning och dokumentation i våra formsprutningsmaskiner
Delta i och driva nya projekt samt optimera befintliga processer
Utbilda och stötta befintlig personal vid behov
Analysera resultat och föreslå förbättringar
Följa upp och säkerställa att implementerade lösningar fungerar
Ta tekniska diskussioner kring lösningar, särskilt vid utmaningar i provkörning
Du är;
Erfaren ställare eller motsvarande teknisk bakgrund
Van av att arbeta med verktyg och processoptimering
Lösningsorienterad och analytisk
Trygg i att driva tekniska diskussioner och fatta beslut
Strukturerad och noggrann med dokumentation
En person som både skriver och talar svenska obehindrat
Är du nyfiken på att veta mer?
Vi tillämpar löpande urval så vänta inte med att söka. Läs gärna mer och ansök via www.onepartnergroup.se
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När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning och bakgrundskontroll. Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR.
Välkommen med din ansökan! 🌟 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Onepartnergroup Ggvv AB
(org.nr 556843-2230)
333 73 BREDARYD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Itw Sverige AB Kontakt
Kompetensansvarig
Jennie Gunnarsson jennie.gunnarsson@onepartnergroup.se +46709282298 Jobbnummer
9993246