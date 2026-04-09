2026-04-09
Montör inom svagström - Serviceuppdrag i Göteborg
eLinked AB är ett bemannings- och konsultbolag specialiserat på el- och teknikbranschen, med fokus på infrastruktur, säkerhet, industri och entreprenad.
Med över 200 yrkesarbetare levererar vi kompetens och resurser till projekt i hela Sverige & Norge.
Vårt huvudkontor finns i Göteborg, med filialer i Stockholm & Oslo.
Genom ramavtal med flera av landets största aktörer och en stark orderstock kan vi erbjuda våra kunder långsiktig trygghet och kvalitet - varje gång.
Vill du arbeta med teknik i en varierad vardag där ingen dag är den andra lik?Vi söker nu 1-2 montörer med teknikintresse till serviceuppdrag i Göteborg med omnejd.
Här får du arbeta nära kund med installation, service och felsökning av moderna säkerhets- och kommunikationssystem. I rollen utgår du hemifrån med servicebil.
Vad du kommer göra:
Arbeta med installation och service inom svagström
Installera och underhålla port- och passagesystem
Installation av fiber- och nätverkslösningar
Felsökning, reparation och uppgraderingar hos kund
Dokumentation av utfört arbete
Självständigt arbete samt samarbete med kollegor och kunder
Vi tror att du:
Har el- eller teknikutbildning (t.ex. el- och energiprogrammet)
Har 1-2 års erfarenhet inom installation, gärna svagström
Har ett stort teknikintresse och vilja att utvecklas
Är självgående, lösningsorienterad och ansvarstagande
Trivs med kundkontakt och servicearbete
Talar och skriver svenska obehindrat
Har B-körkort
Meriterande:
Erfarenhet av passagesystem, porttelefoni eller CCTV
Kunskap inom fiber och nätverk
Tidigare arbete inom service eller entreprenad Publiceringsdatum2026-04-09Övrig information
Du kommer arbeta självständigt eller i mindre team med serviceuppdrag ute hos kund. Arbetet innebär stor variation och frihet under ansvar, där du planerar delar av din arbetsdag själv. Profil
För att trivas hos oss på eLinked tror vi att du är en tekniker som är stolt över ditt yrke och gillar att leverera hög kvalitet i ditt arbete.
Du är noggrann, ansvarstagande och har ett professionellt bemötande mot kunder. Samtidigt är du en lagspelare som uppskattar att samarbeta med kollegor när det behövs. Så ansöker du
Låter det här som något för dig? Skicka in din ansökan och bifoga ditt uppdaterade CV.
Vi går igenom ansökningar och håller intervjuer löpande, så tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Vänta därför inte - skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare eLinked AB
(org.nr 559191-1622), https://elinked.se/
411 38 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Linus Borszeki linus@elinked.se +46768616366 Jobbnummer
9846012