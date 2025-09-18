tekniker
2025-09-18
Maskin Väst AB är en ledande aktör inom maskinservice och reparationer, med ett starkt fokus på kvalitet och kundnöjdhet. Vi är ett sammansvetsat team med bas i Trollhättan som sätter stor stolthet i vårt arbete. För att fortsätta växa söker vi nu en driven och självgående tekniker som vill bli en del av vårt team. I den här rollen får du möjlighet att arbeta med varierande uppdrag och vara en nyckelperson i vårt fortsatta framgångsrika arbete.
Vi söker nu en person med ett starkt driv som är en naturlig problemlösare. Du arbetar självständigt och tar egna initiativ för att lösa uppgifter på bästa sätt. En viktig del av jobbet är att ha en strukturerad arbetsmetod som hjälper dig hantera en varierad vardag. Dessutom är det avgörande att du har en god servicekänsla och tycker om att möta och hjälpa våra kunder.
Ansvarsområden
Som tekniker hos oss kommer du att ha en praktisk och omväxlande roll med stor frihet under ansvar. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att självständigt utföra service, felsökning och reparationer på maskiner. Detta är en roll där du arbetar både i vår verkstad och ute på fältet hos kund.Kvalifikationer
För att lyckas i denna roll ser vi att du har några års erfarenhet som tekniker och en stor servicekänsla. Du behärskar svenska flytande i både tal och skrift och har god förståelse för engelska.
Du har:
Gymnasial utbildning. gärna med fordonsinriktning
God kompetens inom hydraulik och el.
God datavana.
B-körkort.
Behörighet för hjullastare och truck.
Meriterande:
Erfarenhet från entreprenadbranschen eller skogsmaskinbranschen är meriterande
Fälterfarenhet
BE-körkort
C-körkort
Heta Arbeten, AC, Arbeten på väg, Traverskort.Om företaget
Maskin Väst AB
Maskin Väst i Trollhättan är ett företag inom entreprenad och skogsmaskinbranschen. Vi ingår i koncern med Maskin Väst AB och idag finns anläggningar i Karlstad, Kumla, Mariestad och Trollhättan och är en av de ledande maskinleverantörerna i Värmland, Närke och Västra Götalands län. Gruppen omsätter cirka 650 miljoner kronor och har cirka 75 kollegor anställda. Ersättning
