Tekniker - Volkswagen person- och Transportbilar
Bilia AB / Maskinreparatörsjobb / Norrköping
2026-05-21
Är du en erfaren problemlösare med ett öga för detaljer och tekniskt kunnig? Då kan du vara den vi söker som personbilstekniker eller transportbilstekniker till oss på Bilia VWB och vår Volkswagen-verkstad i Norrköping. Vi värdesätter din potential och vilja att utvecklas med oss.
Varför välja Bilia
Bilia är inte bara en arbetsplats, det är en möjlighet för dig att forma din framtid. Vi är en inkluderande organisation som inte bara värdesätter dina kompetenser utan ger dig plats att växa genom spännande utbildningar, stöttning, samarbete och bra utvecklingsmöjligheter. Här blir du en nyckelspelare i att skapa hållbara och innovativa lösningar.
Vi vill att våra medarbetare ska må bra, både på och utanför jobbet, därför har Bilia medarbetarnas framtid, hälsa och privatliv i åtanke och arbetar aktivt för att främja välmående och trygghet. Vi erbjuder bra personalrabatter och förmåner.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som tekniker hos oss kommer du att utföra servicearbete, reparationer och underhåll på nya och begagnade person-/transportbilar av märket Volkswagen. Genom ditt professionella och positiva förhållningssätt hittar du bästa möjliga lösning för varje kund.
Vad vi önskar av dig
Vi ser gärna att du har fordonsteknisk utbildning eller motsvarande. Har du arbetat i en liknande tjänst tidigare är det meriterande. För att trivas i denna roll behöver du ha en god samarbetsförmåga och en vilja att utvecklas tillsammans med oss.
B körkort är ett krav.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med sex månader provanställning. Placering är på vår anläggning i Norrköping. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef.
Urvalsarbetet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum, skicka därför in din ansökan redan idag. Då vi arbetar för en jämnare könsfördelning ser vi gärna kvinnliga sökande till den här tjänsten.
Vi ser fram emot din ansökan!
9921376