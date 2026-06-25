Teknikcoach/Hälsopedagog
Upplands-Bro kommun / Pedagogjobb / Upplands-Bro Visa alla pedagogjobb i Upplands-Bro
2026-06-25
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I Upplands-Bro kommun är vi cirka 2000 medarbetare som arbetar med att ge våra invånare och besökare bästa möjliga service och upplevelse av kommunen. Hos oss är du med och bygger en kommun där helhetssyn, engagemang och professionalitet genomsyrar organisationen och tillsammans arbetar vi med att utföra det gemensamma samhällsuppdraget.
Förebyggande enheten vänder sig till personer som är 65 år eller äldre. Verksamheten erbjuder kurser inom teknik, hälsa och hantverk, social samvaro i form av träffpunkter och trygg förstärkt hemgång. Verksamheten erbjuder aktiviteter dels på fasta platser och tider, Bro och Kungsängen, samt mobila tjänster. Aktiviteterna finns tillgängliga året om och syftet är att de som deltar ska känna gemenskap, trygghet, samvaro och bli stärkt som individ. Sammanfattningsvis är målet att få en aktivare och meningsfullare vardag.
Under din första tid kommer du att få stöd och vägledning för att lära känna organisationen, dina arbetsuppgifter och dina kollegor. Vårt mål är att du ska känna dig välkommen, trygg och få de bästa förutsättningarna att lyckas i din nya roll. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med dig och önskar dig en bra start hos oss.Publiceringsdatum2026-06-25Dina arbetsuppgifter
Driva och utveckla träffpunktsverksamheten för äldre.
Vara teknikcoach för äldre och ge stöd i användning av digital teknik såsom smarttelefoner, surfplattor, appar och digitala samhällstjänster.
Planera och genomföra digitala kurser som stärker äldres digitala delaktighet och självständighet.
Planera och leda fysiska och sociala aktiviteter.
Organisera föreläsningar, tematräffar, utflykter och evenemang.
Samverka med aktörer inom offentlig och ideell sektor och volontärverksamheten.
Dokumentera, följa upp och utvärdera verksamheten.
Vi söker dig som har:
För uppdraget en relevant högskoleutbildning.
Intresse för digital inkludering och gärna erfarenhet av att stödja äldre i användning av teknik och digitala verktyg.
Erfarenhet av arbete med äldre och god förståelse för målgruppens behov.
Förmåga att planera och genomföra fysisk aktivitet för äldre med varierande funktionsnivåer.
God pedagogisk förmåga och vana att tala inför grupper.
God förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift .
God IT-kompetens.
B-körkort
Som person är du trygg, relationsskapande och lösningsfokuserad
Vi erbjuder
Upplands-Bro kommun har den lilla kommunens fördelar med bland annat korta beslutsvägar och stor möjlighet att vara delaktig i arbetets utveckling. Utgångspunkten för våra uppdrag är den gemensamma arbetsplatsen, där vi tillsammans utvecklar verksamheten och skapar förutsättningar för samarbete. Vi har system som möjliggör arbete på distans i överenskommelse med chef och när verksamheten tillåter. Kommunen arbetar aktivt för att öka jämställdhet och mångfald på arbetsplatserna, varför vi gärna ser sökande som bidrar till detta. Läs mer om kommunen som arbetsgivare här.
Hos oss får du vara med och forma framtidens förebyggande arbete i en kommun som satsar på kvalitet, innovation och mänskliga möten. Välkommen till en arbetsplats där din kompetens gör verklig skillnad.Om tjänsten
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.
Om rekryteringsprocessen
Vi ser fram emot att ta emot din ansökan senast 12 juli 2026. Du ansöker enkelt genom att bifoga ditt CV, men utan personligt brev. Svara i stället på våra urvalsfrågor. De kandidater som uppfyller samtliga skallkrav (utbildning, kunskap och erfarenhet) kommer att kontaktas för nästa steg i processen. I vissa rekryteringar kan det även bli aktuellt med arbetspsykologiska tester, beroende på rollens karaktär och behov.
Urval och intervjuer sker löpande under annonseringsperioden, vänta inte med att skicka in din ansökan.
Alla erbjudanden om annonsering och hjälp i rekryteringsprocessen undanbedes.
Varmt välkommen med din ansökan!
I Upplands-Bro strävar vi efter värdigt åldrande, där individens behov sätts främst. Äldreomsorgen handlar om att ge möjlighet till självständighet och valfrihet i boende och vård. Vi sätter höga krav på kvalitet och kontinuerlig uppföljning för att säkerställa en äldrevänlig och värdig miljö.
Upplands-Bro kommun är en av Sveriges mest expansiva kommuner där utveckling står i centrum. Vi välkomnar dig till en arbetsplats där ledorden i vårt arbete och förhållningssätt är Helhetssyn, Engagemang och Professionalitet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Upplands-Bro Kommun
(org.nr 212000-0100), https://upplands-bro.varbi.com
Furuhällsplan 1 (visa karta
)
196 40 KUNGSÄNGEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialkontoret , Äldre- och omsorgsavdelning, Förebyggande enheten Kontakt
Jasmine Edström jasmine.edstrom@upplands-bro.se 08-58169000 Jobbnummer
9978437