Teknikchef Till Eliquo Malmberg Water, Lund
2026-04-20
Är du en erfaren teknisk chef som drivs av att leda människor, säkra leverans och aktivt sätta struktur och arbetssätt i ett bolag under transformation?
Om rollen
Som Teknikchef på ELIQUO Malmberg Water AB har du det övergripande ansvaret för bolagets samlade tekniska leverans och kapacitet. Rollen är central för bolagets fortsatta utveckling och innebär ett helhetsansvar för process, konstruktion och projekteringsledning - med fokus på kvalitet, effektivitet, leveranssäkerhet och långsiktig kompetensförsörjning.
Du leder en teknikorganisation på 15 personer genom ett aktivt och strukturerat ledarskap, där du sätter riktning, prioriterar resurser och säkerställer att organisationen är rustad för framtida krav. Rollen kombinerar ett tydligt strategiskt uppdrag med ett närvarande chefsansvar och kräver god förmåga att navigera i en miljö med parallella förändringsinitiativ.
Som medlem i ledningsgruppen bidrar du aktivt till bolagets övergripande strategi, affärsutveckling och styrning. Du har ett tydligt mandat att påverka organisation, arbetssätt och teknikval i en verksamhet som befinner sig i en viktig fas av frikoppling och etablering som självständigt bolag.
Placering är Lund alternativt Yngsjö med regelbunden närvaro på båda kontoren.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Övergripande ansvar för bolagets tekniska leverans (process, konstruktion, projekteringsledning)
Strategisk och operativ styrning av resurser, kapacitet och kompetenser
Personal- och arbetsmiljöansvar
Budget- och kostnadsansvar för teknikorganisationen
Vi söker dig är högskoleingenjör och som har lång och dokumenterad erfarenhet av att leda tekniska organisationer. Du har en stabil teknisk grund och har under din karriär tagit ett tydligt helhetsansvar för leverans, kvalitet, ekonomi och personal. Du är van vid en roll i ledningsgrupp där beslut krävs även när förutsättningarna inte är fullt givna.
Erfarenhet från VA-sektorn, miljöteknik eller reningsverk är meriterande, liksom kunskap inom entreprenadjuridik och ekonomistyrning.
Som ledare är du tydlig, trygg och förtroendeingivande. Du arbetar strukturerat, tar ansvar för helheten och är skicklig på att prioritera både människor och resurser i komplexa projektmiljöer. Ditt ledarskap präglas av entreprenörsanda, prestigelöshet, lyhördhet och ett långsiktigt perspektiv, samtidigt som du är beslutsför och modig när situationen kräver. Du har förmågan att balansera strategiskt fokus med tillräcklig operativ närvaro för att skapa riktning och engagemang i organisationen.
Om bolaget
ELIQUO Malmberg Water AB levererar kompletta lösningar inom vattenrening till kommuner och industrikunder i Norden. Verksamheten spänner från projektering och dimensionering till byggnation, service och eftermarknad, med ett tydligt fokus på hållbar vatten- och miljöteknik.
Efter förvärvet av ELIQUO Water Group hösten 2024 befinner sig bolaget i en omfattande omställning för att etableras som ett självständigt bolag. Nya system, processer och stödfunktioner byggs successivt upp, vilket skapar ett unikt tillfälle för en senior chef att sätta struktur, kultur och riktning för framtiden.
Välkommen med din ansökan
I denna rekryteringsprocess har ELIQUO Malmberg Water AB valt att samarbeta med Jefferson Wells. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Linda Svensson på tel. 044-203871 eller via e-post: linda.svensson@jeffersonwells.se
Notera att ansökningar endast tas emot via jeffersonwells.se med anledning av GDPR.
Välkommen med din ansökan senast den 10/5
Sista dag att ansöka är 2026-05-11
