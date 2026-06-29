Teknikansvarig Väg, Gata, Mark
Ramboll Sweden AB / Byggjobb / Göteborg Visa alla byggjobb i Göteborg
2026-06-29
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Om rollen
På Ramboll arbetar vi enligt vår strategi "The Partner for Sustainable Change" och söker nu dig som vill vara med på denna resa och bidra till en mer hållbar framtid.
Vi befinner oss i en spännande tillväxtfas och fortsätter att investera i vår framtida utveckling. För att möta en växande efterfrågan och våra höga ambitioner stärker vi nu vårt team med fler nyckelroller inom väg-, gata- och markprojektering. Inom Roads & Highways har vi en tydlig ambition att fortsätta växa, ta oss an allt fler komplexa och multidisciplinära uppdrag och utveckla framtidens hållbara infrastrukturlösningar. Nu söker vi dig som vill ta en central roll i denna resa och bidra till vår fortsatta utveckling i en ambitiös och framåtblickande organisation.
Vill du vara med och göra verklig skillnad i en värld i stort behov av förändring, samtidigt som du får möjlighet att utvecklas vidare inom ditt expertisområde? Då kan detta vara nästa steg i din karriär.
Vi välkomnar dig till en samarbetsinriktad miljö där innovation, teknik och hållbara samhällen står i fokus. Hos oss arbetar du tillsammans med engagerade kollegor med lång erfarenhet och bred kompetens inom många teknikområden i en kultur som präglas av kunskapsutbyte, utveckling och starkt engagemang.
Du drivs av att arbeta nära kollegor inom flera teknikområden, där du bidrar med din erfarenhet och tekniska kompetens. Som Teknikansvarig får du en nyckelroll i att ta fram, leda och kvalitetssäkra tekniska lösningar samtidigt som du ansvarar för den tekniska framdriften i våra uppdrag.
Vi är intresserade av att komma i kontakt med dig som är redo för nya utmaningar och som vill vara med och utveckla både projekt och människor tillsammans med oss på Ramboll.
Du har minst fem (5) års erfarenhet av ledande projektering samt goda kunskaper i Civil 3D. Erfarenhet av Open Roads är meriterande. För att säkerställa hög kvalitet i våra leveranser är god kompetens inom 3D-projektering en viktig del av rollen. Har du dessutom erfarenhet av komplexa uppdrag är det en klar fördel.
Du kommer att tillhöra din lokala enhet som i sin tur ingår i divisionen Roads & Highways. Som Teknikansvarig Väg, Gata, Mark kommer du att leda och ansvara för den tekniska framdriften i både singel- och multidisciplinära uppdrag av varierande storlek. Vi arbetar i projekt för statliga, kommunala och privata kunder, och du samarbetar tätt både nationellt och internationellt, ibland med uppdrag i Sverige och ibland i våra nordiska och europeiska samarbeten.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Samordning och ledning av projektörer inom väg-, mark- och gatuprojektering
Ansvar för ekonomi, tidsplanering och resursplanering inom teknikområdet
Ta fram och bidra till AMA-texter (TB och MF)
Stötta och/eller handlägga anbud tillsammans med kollegor
Bidra till utvecklingen av arbetssätt och digitala lösningar i samarbete med teamet nationellt och internationellt
Säkerställa teknisk kvalitet och bidra med lösningsförslag i projekten
För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du
Har god kunskap om regelverk inom mark- och gatuprojektering samt erfarenhet som väg-, mark- eller gatuprojektör
Har högskole- eller universitetsutbildning inom samhällsbyggnad
Har god kompetens inom 3D-projektering, särskilt Civil 3D (Open Roads är meriterande)
Har erfarenhet av komplexa uppdrag (meriterande)
Är kommunikativ och trivs med att samarbeta och bygga relationer, både internt och externt
Har god kommunikativ förmåga i tal och skrift på svenska och engelska
Har ett starkt intresse för att arbeta i internationella och multidisciplinära miljöer
Mycket god kommunikativ förmåga i svenska och engelska, både i tal och skrift. Kunskaper i andra språk, exempelvis tyska, är meriterande.
Har förmåga att arbeta i globala team och bidra till gemensam utveckling
Hos Ramboll får du möjlighet att arbeta i några av samhällets mest spännande infrastrukturprojekt tillsammans med kollegor som brinner för teknik, innovation och hållbar utveckling. Vi erbjuder en arbetsplats där du får stort ansvar, goda utvecklingsmöjligheter och möjlighet att påverka både projekt, tekniska lösningar och arbetssätt.
Välkommen till Ramboll Transport och Ramboll Sverige
Ramboll är ett av Sveriges ledande internationella teknik- och arkitekturkonsulter. Vi har 30 kontor med totalt 1 800 experter som arbetar tvärvetenskapligt med både stora och små projekt. Globalt är vi 18 000 anställda i 35 länder. Vi kombinerar lokal insikt och erfarenhet med en global kunskapsbas för att skapa hållbara samhällen och driva positiv förändring för våra kunder. Vi kallar det: Bright Ideas. Sustainable Change.
Inom Transport utvecklar vi bland annat urbana grönstrukturer för ett bättre stadsklimat och goda förutsättningar för gemenskap, hälsa och trygghet. Vi skapar också hållbara transportlösningar där ekonomisk tillväxt och långsiktiga samhällsvinster går hand i hand med människors behov av frihet och närhet.
Som The Partner for Sustainable Change hjälper vi våra kunder att förverkliga sina mål och navigera i övergången till en mer hållbar framtid.
Låt oss veta mer om dig
Vi vet att vissa sökande endast lämnar in en ansökan om de uppfyller alla villkor. Passion och potential kan dock väga tyngre än ett perfekt CV. På Ramboll får du hjälp och stöd att växa. Om du identifierar dig med den här rollen men inte uppfyller alla kriterier vill vi gärna att du ändå skickar in din ansökan. Du kan vara det perfekta valet för den här tjänsten – eller för en annan roll i vårt team.
Vi tar tacksamt emot ditt CV, eller några rader om dig själv som ett första steg, och ser fram emot att få veta mer om dig om du har den profil vi söker.
Lika möjligheter för alla
För att skapa samhällen och städer där både människor och natur kan blomstra behöver vi olika erfarenheter och perspektiv. Det är våra olikheter som gör att Ramboll och våra medarbetare ständigt utvecklas! Vi välkomnar ansökningar oavsett ålder, könstillhörighet, kulturell bakgrund, livssituation eller livsåskådning. Vi värdesätter en inkluderande arbetsmiljö och kultur och strävar efter att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla medarbetare. Vi lyssnar och lär av varandra, och ser till att det finns en balans mellan arbete och fritid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ramboll Sweden AB
(org.nr 556133-0506)
Vädursgatan 6 (visa karta
)
402 27 GÖTEBORG Arbetsplats
Ramboll Sverige AB, Göteborg Jobbnummer
9983925