Teknikansvarig Tapetseri till vår dekorateljé
2026-04-28
Är du en erfaren skicklig möbeltapetserare med sinne för färg, form och detaljer och arbetat med sömnad i storformat?
Malmö Operas dekorateljéer är placerade i stora fina lokaler i Västra hamnen och inrymmer dekormåleri, snickeri, tapetseri, smedja, installation &specialeffekter, konstruktion, samt projektering. Här byggs årligen ca 25 teaterdekorer till Malmö Opera, Malmö Stadsteater och Skånes Dansteater. Till vårt tapetseri söker vi nu en teknikansvarig tapetserare. Välkommen med din ansökan!
Arbetsbeskrivning tapetserare för scenografiproduktion
I rollen som teknikansvarig för tapetseri ska du tolka, skapa och genomföra scenografens visioner inom de ramar som finns uppställda för varje produktion.
Tapetseri inom teater skiljer sig från möbeltapetserare och har likheter med tex sadelmakare eller sömnad i storformat. Är du möbeltapetserare så är det ett krav att du har erfarenhet av sömnad i storformat eller liknande.
Som tapetserare hos oss kommer du att jobba med den textila delen av teaterdekoren som tex tapetsering av möbler, vägg och golvbeklädnader samt tillverkning av stora draperier och fonder upp till 10m X 20m.
Tjänsten omfattar även kostnadsberäkning och konstruktion av enskilda dekorelement. Du ansvarar för inköp av tyger och övrigt material. Du arbetar med flera projekt samtidigt. Publiceringsdatum2026-04-28Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant tapetserarutbildning eller har gått ett lärlingsprogram som tapetserare, alternativt har yrkeserfarenhet som anses likvärdig. För att lyckas i rollen krävs att du har flerårig erfarenhet av tapetseri, sömnad och gardintillskärning, gärna från teater-, inrednings- eller evenemangsbranschen. Du har mycket god materialkunskap.
Du är en kreativ och skicklig hantverkare med hög problemlösningsförmåga som inte är rädd för nya utmaningar. Vi arbetar projektbaserat och du klarar att lägga upp dina projekt på ett strukturerat sätt.
Allt arbete sker i nära samverkan med de övriga enheterna på ateljén och föreställningsteknik varför vi lägger stor vikt vid din förmåga att samarbeta och se helheter.
Vi söker dig som har:
Dokumenterad yrkeshögskoleutbildning inom möbeltapetseri eller annan utbildning vi anser likvärdig.
Flera års erfarenhet av professionellt tapetseriarbete
God engelska i tal och skrift
B-körkort
God datorvana
Välkommen med din ansökan senast den 15 maj 2026. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-121611".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Opera och Musikteater AB
(org.nr 556256-2065)
Östra Rönneholmsvägen 20D
)
211 47 MALMÖ
För detta jobb krävs körkort.
Malmö Opera Kontakt
Niklas Gagner niklas.gagner@malmoopera.se
