Teknikansvarig & Fackgranskare Geokonstruktioner
2026-02-04
Vi söker Teknikansvarig och övriga fackgranskare för geokonstruktioner inom Ostlänken hos Trafikverket.
Detta är ett flerårigt konsultuppdrag på deltid.
Uppdraget omfattar fackgranskning av konstruktionsredovisningar och samordning av granskningsprocessen, i nära samarbete med Trafikverkets kontrollansvariga. Rollen ställer höga krav på flexibilitet, noggrannhet och god samarbetsförmåga.
Uppdraget
Som Teknikansvarig eller Fackgranskare ansvarar du för granskning av konstruktionsredovisningar enligt Trafikverkets regelverk. Arbetet inkluderar granskning av både temporära och permanenta geokonstruktioner samt samordning av granskningsprocessen under projektering och produktion.
Samordna fackgranskning och oberoende granskning (endast teknikansvarig).
Ansvara för resursplanering av fackgranskningen och den oberoende granskningen (endast teknikansvarig).
Granska textdokument, ritningar och beräkningar.
Hantera handlingar via Trafikverkets Projektportal (PP) och Projektdatabas (PDBi).
Kommunicera granskningssynpunkter skriftligt och vid möten.
Utföra fackgranskning enligt Trafikverkets regelverk (TRVINFRA-00229).
Kontrollera att konstruktionsredovisningar uppfyller Trafikverkets krav (endast teknikansvarig under kontrollansvarigas ledning).
Fackgranskningen omfattar temporära och permanenta geokonstruktioner.
Delta i konstruktionsstartmöten och andra teknikmöten, främst digitalt.
Krav (OBS, obligatoriska)
Teknikansvarig:
Utbildning motsvarande svensk civilingejörsexamen med relevant inriktning mot geokonstruktioner, eller genom annan teoretisk och praktisk utbildning och/eller verksamhet, trovärdigt påvisad motsvarande kunskap inom teknikområdet geokonstruktioner.
Minst tio (10) års yrkesverksamhet inom teknikområdet geokonstruktioner.
Förtrogenhet, som geokonstruktör eller granskare, med Trafikverkets tekniska regelverk avseende nybyggnation.
Dokumenterad erfarenhet av granskning och bedömning av FEM-beräkningar.
Flytande svenska i tal och skrift.
Övriga fackgranskare:
Utbildning motsvarande svensk civilingejörsexamen med relevant inriktning mot geokonstruktioner, eller genom annan teoretisk och praktisk utbildning och/eller verksamhet, trovärdigt påvisad motsvarande kunskap inom teknikområdet geokonstruktioner.
Minst fem (5) års yrkesverksamhet inom teknikområdet geokonstruktioner.
Förtrogenhet, som geokonstruktör eller granskare, med Trafikverkets tekniska regelverk avseende nybyggnation.
Dokumenterad erfarenhet av granskning och bedömning av FEM-beräkningar.
Flytande svenska i tal och skrift.
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
