Teknikansvarig Mark/Gata/Väg
Afry AB / Byggjobb / Luleå Visa alla byggjobb i Luleå
2026-06-29
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Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är dedikerade experter inom industri, energi och infrastruktur och skapar värde för kommande generationer. AFRY har nordiska rötter med global räckvidd. Våra gemensamma principer – Result driven, Client centric, Empowering och Accountable – vägleder oss i hur vi arbetar, utvecklas och lyckas tillsammans. Var med och accelerera övergången till ett hållbart samhälle. Publiceringsdatum2026-06-29Beskrivning av jobbet
Vi söker nu en erfaren och engagerad teknikansvarig för Mark/Gata/Väg att ansluta till vårt team. Som teknikansvarig kommer du att ha en central roll i planeringen, utformningen och genomförandet av väg, mark och gatuprojekt. Du kommer att leda teknikgruppen och säkerställa att våra projekt uppfyller högsta tekniska standarder samtidigt som de levereras enligt kundens krav och förväntningar. Uppdragen varierar från mindre lokala uppdrag till mer komplexa uppdrag som löper över flera år. Du ansvarar för teknikområdets budget, tidplan och kvalité.
Du har goda kunskaper i AutoCad Civil 3D eller Novapoint och är väl förtrogen med AMA.
Som en del av vårt team kommer du att delta aktivt i projektering och utformning av mark-, gata-, väg- och andra infrastrukturanläggningar. Du ansvarar för att säkerställa att projekten följer alla relevanta tekniska standarder och bestämmelser, vilket är avgörande för att leverera högkvalitativa lösningar.
Du kommer också att samarbeta tätt med andra discipliner och intressenter för att skapa integrerade och hållbara lösningar som möter projektens behov. Din roll inkluderar att övervaka och utvärdera det tekniska utförandet under projektens gång för att säkerställa att allt fortlöper enligt plan och att kvaliteten bibehålls.
Dessutom kommer du att utveckla och upprätthålla starka relationer med våra kunder och samarbetspartners, vilket är centralt för att driva projekten framåt. Din drivkraft och engagemang inom AFRY:s nätverk för mark-, gata- och vägprojekt kommer att vara en viktig del av din roll och bidra till både din och teamets framgång.
Du kommer utgå från något av våra kontor i Luleå eller Piteå.Kvalifikationer
Vi söker dig som har gymnasie-, högskole-, eller civilingenjörsutbildning med inriktning mot samhällsbyggnad, eller motsvarande, samt minst 3 års erfarenhet av projektering och teknisk ledning inom mark-, gata- och vägprojekt. Du har dokumenterad erfarenhet av att leda och utveckla tekniska team. Du har goda kunskaper inom ekonomi och affärsmässighet och erfarenhet av att hantera budgetar och resurser med god ekonomisk insikt.
Vidare har du relevanta kunskaper om lagstiftning, standarder och tekniska riktlinjer som styr arbetet inom dessa områden för att kunna säkerställa att projekten följer gällande regelverk och håller högsta möjliga kvalité.
Språkkunskaper är också viktiga, och du behöver ha goda kunskaper i både svenska och engelska för att kunna kommunicera med både nationella och internationella parter
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete med sourcing. Vi ser också gärna att du har erfarenhet av att arbeta med hållbarhetsfrågor då det är en viktig del av arbetet för långsiktig framgång.
Som person har du lätt för att skapa engagemang och samverkan inom ett team och är skicklig på att styra arbetet mot uppsatta mål. Du har starka kommunikationsförmågor och kan tydligt förmedla information till olika intressenter. Din förmåga att samarbeta med andra discipliner och externa parter gör att projekten genomförs smidigt och effektivt, med integrerade och hållbara lösningar som resultat.
Sammanfattningsvis söker vi en engagerad och kunnig teknisk ledare som kan ta ansvar för att våra projekt inte bara uppfyller dagens krav, utan också bidrar till att forma framtidens samhälle på ett hållbart och effektivt sätt.
Ytterligare information
Hos oss får du mer än bara ett jobb – du får möjlighet att påverka. Vi driver förändring i allt vi gör. Innovation uppstår när modiga idéer möter engagemang och samarbete.
Vi erbjuder dig:
Deltagande i några av de mest tekniskt avancerade projekten inom privat och offentlig sektor
En roll med stort förtroende och reellt inflytande
Starka utvecklingsmöjligheter – både tekniskt och inom ledarskap
Ett engagerat team med hög kompetens och god sammanhållning
Vi tror på balans, transparens och att ha roligt tillsammans, samtidigt som vi levererar på hög nivå.
Vill du vara med och forma framtidens hållbara samhälle – och samtidigt ha verkligt inflytande i din roll?
Välkommen med din ansökan, sista ansökningsdag är 2026-08-15. Urval sker löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdag – skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Kontaktperson för frågor:
Andreas Ramström, Service Area Manager
• 46 10 505 00 24 Andreas.ramstrom@afry.com
(mailto:Andreas.ramstrom@afry.com
)
För samtliga rekryteringar på AFRY genomförs som grund alltid en ID-kontroll, referenstagning samt verifiering av utbildning.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Afry AB
(org.nr 556120-6474), https://www.afry.com
169 75 LULEÅ Arbetsplats
Afry Jobbnummer
9984139