Teknikansvarig inom kanalisation
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2026-06-09
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-09Om tjänsten
På uppdrag av ett företag i Stockholm så söker Wrknest nu en teknikansvarig inom kanalisation som vill ta en nyckelroll i samhällsviktiga infrastrukturprojekt. Rollen passar dig som har gedigen erfarenhet av projektering inom spårväg, tunnelbana och järnväg, och som trivs i en roll där teknik, samordning och ledarskap går hand i hand.
Som teknikansvarig blir du en central del av projektverksamheten med ansvar för att driva och kvalitetssäkra kanalisation inom komplexa projekt. Du arbetar nära andra teknikområden och har en viktig roll i att skapa fungerande lösningar genom hela projekteringsprocessen. Samtidigt får du möjlighet att bidra med din erfarenhet genom att stötta och utveckla juniora projektörer i teamet.
Dina framtida arbetsuppgifter
I rollen ansvarar du för att leda och driva projektering inom kanalisation i multidisciplinära infrastrukturprojekt. Du kommer att arbeta både operativt och strategiskt med tekniska lösningar samt säkerställa kvalitet och framdrift genom hela projektfasen.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter är att:
• ta fram förfrågningsunderlag och bygghandlingar • upprätta mängdförteckningar • samordna kanalisation med angränsande teknikområden såsom bana, el, signal och tele • säkerställa att lösningar följer gällande regelverk och AMA Anläggning • leda, stötta och kvalitetssäkra arbetet för juniora projektörer • bidra med teknisk expertis genom projekteringsprocessens olika skeden
Vi söker dig som har
• dokumenterad flerårig erfarenhet som teknikansvarig eller senior projektör inom kanalisation • erfarenhet av projektering inom spårväg, tunnelbana och järnväg • mycket god vana av MicroStation och/eller Civil3D • djup förståelse för relevanta regelverk och AMA Anläggning
För att trivas i rollen tror vi att du är trygg i din tekniska kompetens och uppskattar att ta ansvar i komplexa projektmiljöer. Du har lätt för att samarbeta över teknikgränser och trivs i en ledande roll där du får stötta och utveckla andra i teamet.
Övrig information
Start: enligt ök
Plats: Stockholm
Omfattning: heltid
Anställningsform: tillsvidare med inledande provanställning
Sök gärna så snart som möjligt då vi jobbar med löpande urval.
Om Wrknest Engineering
Wrknest Engineering är specialiserade på att hjälpa dig som ingenjör eller tekniker att hitta nästa steg i karriären. Vi samarbetar med framtidens företag och erbjuder både rekryterings- och konsultuppdrag inom teknik och industri – alltid med människan i centrum.
Vi tror på att bygga långsiktiga relationer och strävar efter att vara en engagerad och lyhörd partner. Via oss får du möjlighet att vara en del av tekniska framsteg som formar morgondagens samhälle – i roller där din kunskap gör verklig skillnad.
Vår ambition är att du ska trivas, utvecklas och känna dig stolt över ditt arbete. Läs mer på www.wrknestengineering.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7877607-2043682". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wrknest AB
(org.nr 559293-2213), https://careers.wrknest.se
Medborgarplatsen 25 (visa karta
)
118 72 STOCKHOLM Arbetsplats
Wrknest Jobbnummer
9955011