Teknikansvarig ingenjör - Flodins Filter AB
Chefspoolen i Sverige AB / Maskiningenjörsjobb / Lysekil Visa alla maskiningenjörsjobb i Lysekil
2026-07-09
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Vill du ha en nyckelroll där du får kombinera teknik, produktutveckling och produktion?
Hos Flodins Filter får du ett brett tekniskt helhetsansvar i ett framgångsrikt specialistföretag där din kompetens gör verklig skillnad. Som företagets tekniska specialist blir du den naturliga länken mellan kunder, produktion, inköp och leverantörer och får ett stort inflytande över både produkter, processer och teknikutveckling
Vi söker dig som trivs nära verksamheten, gillar att omsätta tekniska utmaningar till praktiska lösningar i nära samarbete med kunder och kollegor och uppskattar variationen i ett mindre företag.
Om Flodins Filter
Flodins Filter utvecklar och producerar avancerade luftfilter för kunder där kravet på ren luft är av avgörande betydelse. Våra filter används inom bland annat medicinteknik och fordonsindustrin – branscher där kvalitet, precision och tillförlitlighet är avgörande. Vi finns i Lysekil och ingår i en familjekoncern som omsätter ca 100 MSEK. Läs mer på www.flodinsfilter.se
Din roll
Som Teknikansvarig Ingenjör får du en central roll i ett framgångsrikt specialistföretag där teknikutveckling är en avgörande konkurrensfaktor. Du ansvarar för att utveckla och vidareutveckla produkter och produktionsprocesser samt omsätta kundernas behov till hållbara och konkurrenskraftiga tekniska lösningar. Rollen omfattar hela kedjan – från kunddialog och tekniska beräkningar till dokumentation, provningsmetoder och utveckling av produktionsteknik.
Du arbetar nära kunder, leverantörer och verksamhetens olika funktioner och blir en viktig länk mellan kundens behov och den färdiga produkten. Du rapporterar till VD och ingår i ledningsgruppen, det är en nyckelroll utan personalansvar. Här får du ett stort tekniskt ansvar och goda möjligheter att påverka företagets fortsatta tekniska utveckling.
Vi söker dig som
Har en teknisk högskole- eller civilingenjörsutbildning och några års erfarenhet från producerande industri. Du har arbetat nära produktion, produktutveckling eller processutveckling och trivs med att samarbeta internt samt kunder och leverantörer.
Erfarenhet från tillverkande industri.
Tekniska kunddialoger.
CAD.
Kvalitetsstyrda verksamheter.
Goda kunskaper i svenska och engelska.
Vem är du?
Du är nyfiken, analytisk och strukturerad. Du trivs med att vara nära verksamheten samtidigt som du har lätt för att föra tekniska dialoger med kunder och leverantörer. Du bygger förtroende genom din kompetens, ditt engagemang och din förmåga att omsätta komplex teknik till praktiska och hållbara lösningar. Du uppskattar variationen och det breda ansvar som kännetecknar ett mindre företag.
Därför ska du välja Flodins Filter
Hos Flodins Filter får du möjlighet att arbeta i ett företag där teknik står i centrum och där din kompetens får ett verkligt genomslag. I den mindre organisationen är beslutsvägarna korta och du får ett stort inflytande över både produkter, processer och framtida tekniska lösningar. Tillsammans med engagerade kollegor får du vara med och utveckla ett specialistföretag med starka kundrelationer, hög kvalitet och en tydlig framtidsinriktning. Hos oss får du inte bara ansvara för tekniken – du får också möjlighet att se dina idéer bli verklighet och göra skillnad i verksamheten.Publiceringsdatum2026-07-09Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar vi med Chefspoolen, för mer information kontakta: Annchen Kull mobil: 0763 29 40 47 (semester v30-32). Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 30 augusti. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8042236-2095632". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Chefspoolen i Sverige AB
(org.nr 556793-7866), https://jobb.chefspoolen.se
Lysekils kommun (visa karta
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453 33 LYSEKIL Arbetsplats
Chefspoolen Kontakt
Annchen Kull annchen.kull@chefspoolen.se +46763294047 Jobbnummer
9998771