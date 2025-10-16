Teknik- och underhållschef till Leröy Smögen Seafood AB
Vill du leda ett team och arbeta nära tekniken vid havet?
Leröy Smögen Seafood AB söker nu en driven och lösningsorienterad Teknik- och underhållschef till vår produktionsanläggning i Kungshamn.
Vi söker dig som har ett genuint tekniskt intresse, en naturlig känsla för ledarskap och trivs med att kombinera strategiskt tänkande med praktiskt arbete. Du motiveras av att se både människor och teknik utvecklas - och du har lätt för att skapa engagemang och samarbete i ditt team.
Som Teknik- och underhållschef har du det övergripande ansvaret för företagets maskiner, fastighet och tekniska utrustning. Du leder och utvecklar ett underhållsteam bestående av mekaniker, fastighetstekniker och inhyrda elektriker - där ni tillsammans säkerställer en stabil och effektiv produktion.
Du ansvarar för att planera, prioritera och driva både avhjälpande och förebyggande underhåll, samt leder nyinstallationer och tekniska projekt - från offert till genomförande.
Dina ansvarsområden inkluderar:
Avhjälpande och förebyggande underhåll
Personalansvar för underhåll och teknikpersonal.
Fastighetens tekniska utrustning och brandskydd
Arbetsmiljö, riskanalyser och säkerhetsarbete
Samordning av entreprenörer och leverantörer
Energi- och effektivitetsförbättrande åtgärder
Budgetansvar inom teknik och underhåll
Vem är du?
För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du är en trygg, kommunikativ och handlingskraftig ledare som gillar att arbeta nära både människor och teknik. Du är snabbfotad, analytisk och har lätt för att se samband och hitta lösningar - även när tempot är högt.
Du är rak och tydlig i din kommunikation och har förmågan att ta tuffa diskussioner, både internt och externt, på ett konstruktivt och respektfullt sätt. Du står stadigt i dina beslut och kan balansera mellan att vara lyhörd och att driva igenom det som krävs för att nå resultat.
Du har erfarenhet från producerande industri, gärna med inslag av projektledning, installationer eller förbättringsarbete. Har du dessutom arbetat inom livsmedelsproduktion ser vi det som ett plus.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet - för oss handlar framgång lika mycket om engagemang, samarbetsförmåga och ansvarstagande som formell kompetens.
Rekryteringsproccess
Tillträde sker enligt överenskommelse - intervjuer sker löpande och vi ser fram emot att hitta rätt person så snart som möjligt.
