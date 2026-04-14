Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB / Byggjobb / Göteborg Visa alla byggjobb i Göteborg
2026-04-14
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Teknik- och underhållschef till Provexa Ytbehandling AB
Vill du ta nästa steg i din tekniska karriär och få en nyckelroll i ett bolag där avancerade processer, hållbarhet och ständig förbättring står i fokus?
Provexa Ytbehandling är en ledande aktör inom kemisk ytbehandling, med hög teknisk nivå och kunder inom krävande industrisegment. Här får du arbeta nära verksamheten, i en roll där du både driver utveckling och säkerställer stabil drift.
Det här är en möjlighet för dig som vill växa in i ett större ansvar och som motiveras av att få påverka - på riktigt.
Om rollen Som Teknik- och underhållschef har du det övergripande ansvaret för teknikfunktionen och leder arbetet med drift, underhåll och utveckling av anläggningen. Rollen kombinerar ledarskap med ett tydligt operativt inslag - du är nära produktionen och involverad i det som händer varje dag.
Dina ansvarsområden inkluderar:
Personalansvar och ledning av avdelningen
Ägarskap av reningsverket samt ansvar för tillhörande processer
Inköp av teknisk utrustning (motorer, mekanik, komponenter m.m.)
Leverantörskontakter inom PLC/styrsystem, el, ventilation, mekanik m.m.
Uppsättning, optimering och förbättring av produktionslinjer
Ett helhetsansvar för driften, där du har förståelse för vad ett 24/7-ansvar innebär
Vem vi söker Vi söker dig som är tekniskt nyfiken, driven och trivs i en roll där du får kombinera ansvar med praktiskt arbete. Du har ett naturligt engagemang i det du gör och en vilja att förbättra och utveckla.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Är hands-on, prestigelös och har en stark verklighetsförankring, inte bara teoretisk
Har förståelse för dataflöden och hur olika system hänger ihop
Är en naturlig ledare med förmåga att engagera och skapa samarbete
Är socialt skicklig och bygger förtroende i organisationen
Har ett analytiskt och lösningsorienterat arbetssätt
Du behöver inte ha haft en senior chefsroll tidigare - det viktigaste är din tekniska höjd, ditt driv och din vilja att ta ansvar och utvecklas vidare.
Varför Provexa Ytbehandling? Hos Provexa får du arbeta i ett bolag med stark teknisk kompetens och höga ambitioner. Kulturen präglas av engagemang, kvalitet och utveckling - och här finns stora möjligheter att påverka både arbetssätt och framtida investeringar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-11
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556757-0139), https://careers.wrkfrc.se
Arendals Skans 33 (visa karta
)
418 79 GÖTEBORG Arbetsplats
Wrkfrc Jobbnummer
9853248