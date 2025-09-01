Teknik och Trä och metallslöjdslärare
Arbetsplatsbeskrivning
Vår fina skola växer så det knakar.
Delar av skolan har renoverats och prestämneslokalerna är den del av skolan som är färdigrenoverad likaså har vi en ny matsal samt tillhörande kök och det planeras också för en renovering av övriga lokaler. Vi utbildar cirka 700 elever från förskoleklass till årskurs 9. Vi har även en introduktionsgrupp som arbetar intensivt med nybörjarsvenska i årskurs 7-9. Vi har många roliga arbetssätt på gång inom till exempel IKT och idrott och hälsa samt vår satsning "Hjärna rörelse" som vi är speciellt stolta över, läs mer om det på vår hemsida; www.backahagensskola.stockholm.se.
Vår språkpolicy, våra pedagogiska planeringar och vår Bäcka-lektion genomsyrar alla ämnen och elevgrupper. Skolan har för närvarande 7st. förstelärare inom SV/SVA, Matematik, ledarskap och betyg och bedömning. Vi har ett inkluderande förhållningssätt och hoppas att du, liksom oss, har höga förväntningar på vår skola, våra elever och på samtliga arbetskamrater. Vi vill att du delar vår värdegrund "Trygghet, Kunskap och Framtidstro". Tillsammans med våra elever och deras föräldrar är "Vi Vår Skola". På vår skola brinner vi för undervisning och lärande och arbetar ständigt för att förbättra oss genom att mäta, analysera och åtgärda. Vi arbetar strategiskt och intensivt med att främja elevernas närvaro och jämställdhetsarbetet är i fokus på skolan. Vi ser fram emot att du söker denna tjänst hos oss.
Vi erbjuder friskvårdspeng.
Din huvudsakliga undervisning är i Teknik och en mindre del är undervisning i trä och metallslöjd. Du undervisar åk 7-9 i Teknik och åk 6-7 i Trä och metallslöjd. Du har också en grupp i Trä och metallslöjd med vår åk 7-9 i anpassad grundskola. Kommande läsår kan fördelningen mellan ämnena vara uppdelad annorlunda. Du kommer även vara mentor för elever i en klass i åk7 tillsammans med en kollega. Ni följer sedan era mentorselever under hela högstadiet.
Meriterande är om du har ämnesbehörighet i fler ämnen såsom MA och NO.
Din kompetens och erfarenhet
Du är behörig lärare med lärarlegitimation.
Du har ett bra ledarskap i klassrummet och du tycker att ditt mentorskap är viktigt för att eleverna ska må bra och att ni jobbar mot en bra måluppfyllelse.
Du har erfarenhet av att arbeta på en mångkulturell skola där relationer och värdegrund är i fokus.
Du skapar lätt relationer med elever och arbetar engagerat för att eleverna ska nå målen, detta i samarbete med kollegor och vårdnadshavare.
