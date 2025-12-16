Teknik eller uppdragsansvarig inom gata/mark
Vill du vara en del av ett team med hög sammanhållning där vi värnar om din personliga utveckling? Hos oss är det möjligt!
Introduktion Samhällsutformning på WSP är involverade i många spännande samhällsutvecklings- och industriprojekt och vi är glada att få möjligheten att sätta vår prägel på hur ett framtidssäkrat och hållbart samhälle kan utformas. Vår styrka är att vi kan anpassa oss till våra kunders kultur och lokala marknader samtidigt som vi utnyttjar vår världsomfattande expertis för att genomföra de mest komplexa projekten och hjälpa våra kunder att uppnå sina mål. För att bemöta marknadens ökade efterfrågan av våra tjänster behöver vi nu utöka vårt härliga gäng med en projektör med teknik- eller uppdragsledande ansvar inom gata och mark till vår avdelning Samhällsutformning Öst. Nationellt är vi ca 300 medarbetare som jobbar inom samhällsutformning och har flera interna nätverk för kunskapsdelning och stöttning. Det finns en stark vi-känsla och vi hjälps åt i både tekniska frågor och med att bemanna uppdrag. Våra huvudsakliga kunder är kommuner, entreprenörer, industrier och exploatörer.
Ansvarsområde Vi erbjuder dig möjligheten att bli en nyckelperson i ett team där vi tror starkt på dig som är engagerad och bjuder på din energi. Vi sympatiserar i hur svårt det kan vara att få ihop livspusslet med både jobb- och privatliv och erbjuder därför stor frihet under ansvar och självständighet till våra engagerade medarbetare. Avdelningen har flera grupper inom gata/mark, landskap, trafik, samhällsplanering och beställarstöd. Avdelningen arbetar med klimatfrågor inom anläggningsprojekt i form av klimatkalkyler samt utveckling av nya klimatpositiva stadsdelar. Du kommer till ett glatt team med engagerade kollegor med en bred kompetens inom samhällsutformning. Du får även en stark lokal förankring med övriga kollegor på WSP som gärna bidrar med kunskaper inom bland annat VA/dagvatten, geoteknik, miljö, konstruktion, projektledning etc.
I våra uppdrag kommer du att komma i kontakt med kollegor inom ett flertal discipliner där ni tillsammans bidrar med er expertis för att hitta framtidssäkrade lösningar inom infrastruktur och samhällsbyggnad. Om tjänsten Som projektör eller teknikansvarig inom gatu- och markprojektering kommer du ha stora möjligheter att arbeta i olika sorters uppdrag, allt från mindre lokala projekt till stora nationella projekt som löper över flera år. Du kommer att medverka i alla skeden, från förstudier/tidiga utredningar till bygghandlingar/uppföljning av byggskedet. Du kommer arbeta i både mindre och större uppdrag för nya bostadsområden, industrier, gator, skolor, förskolor, offentliga platser m.m., som du genomför tillsammans med kollegor i projektform.
På WSP värdesätter vi innovation och kunskapsdelning högt. Som uppdragsledande projektör inom ditt teknikområde kommer en del av arbetet således innebära utveckling av våra interna processmodeller samt personlig kompetensutveckling. Du ingår i en grupp och avdelning med flera uppdragsansvariga/teknikansvariga med gedigen kunskap och erfarenhet. Vi tror att tjänsten är perfekt för dig som har jobbat ett antal år, vill slipa på dina kunskaper eller kunna ta nästa steg i karriären. Du kommer tillhöra en avdelning på drygt 50 medarbetare fördelat på fyra orter. Möjlig placeringsort för tjänsten är Uppsala, Västerås och Falun.
Kvalifikationer För att vara framgångsrik i rollen tror vi att du har eftergymnasial utbildning inom relevant område och minst 5 års yrkeserfarenhet inom gatu- och markprojektering. Som person tror vi att du gillar att arbeta målmedvetet och samarbetsorienterat. Vi värdesätter en god förmåga att kommunicera och ett affärsmässigt förhållningssätt. Då vi arbetar i en global koncern där vi i uppdragen sätter ihop team över landsgränserna så är det viktigt att du är bekväm med att kommunicera väl på både svenska och engelska.
Det är viktigt för oss att du vill arbeta och utvecklas i konsultrollen, och därmed är egenskaper såsom prestigelöshet och affärsmässighet är uppskattade. För att trivas hos oss tror vi att du är en social och självgående person som uppskattar en varierande vardag. Du är van vid att arbeta i Civil 3D eller NovaPoint samt har erfarenhet att hantera uppdrag vad gäller kvalité och ekonomi. Du har goda kunskaper inom AMA Anläggning.
Kontakt Gruppchef: Joakim Lundqvist, joakim.lundqvist@wsp.com
HR/Rekrytering: Jesper Steenberg, jesper.steenberg@wsp.com
Sista ansökningsdag Urval och intervjuer sker löpande men vi vill få in din ansökan senast den 31 januari. Till följd av julledighet kan återkoppling dröja längre än vanligt fram till början av januari.
OM WSP I SVERIGE WSP är en av världens ledande teknikkonsulter. Med en enastående bredd av ingenjörer, rådgivare och forskare förenas våra globala talanger för att utveckla lokala lösningar. WSP är verksamma i över 50 länder och har cirka 73 000 medarbetare, eller som vi säger Visionärer. På WSP i Sverige jobbar cirka 3 800 konsulter med att leverera innovativa projekt inom transport, infrastruktur, byggnation, miljö, projektledning, strategisk rådgivning och energi.
