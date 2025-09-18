Teckenspråkstolk till Manillaskolan Stockholm
2025-09-18
Vill du vara med och skapa de bästa förutsättningarna för en likvärdig utbildning? Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arbetar för att alla barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning ska nå målen för sin utbildning. Vi driver egna specialskolor på olika orter i Sverige. Vi erbjuder också stöd till förskolor och skolor i hela landet för att tillsammans skapa lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga. Dessutom fördelar vi statsbidrag och utvecklar läromedel. Tillsammans röjer vi hindren!
Vi hoppas att du som söker, med din bakgrund och din kompetens, kan bidra till att öka vår mångfald.
Vi arbetar engagerat för att allas lika värde ska bli verklighet. Tillsammans använder vi samarbete och kompetens för att lösa uppdrag. Att utveckla ledarskapet och att öka mångfalden är några saker som just nu finns på vår agenda. Tillsammans bidrar vi till hållbarhet i samhället ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Mer om vad vi erbjuder kan du läsa på www.spsm.se/ledigajobb
Alla elever har rätt till en skola som ger dem möjlighet att utvecklas utifrån egna förutsättningar. SPSM driver skolor på uppdrag av staten. Vi erbjuder eleverna en lärmiljö som ger dem möjlighet till delaktighet, lärande och utveckling. Vi erbjuder ett meningsfullt, stimulerande och viktigt pedagogiskt arbete på våra skolor.
Verksamhetsområde specialskola omfattar för närvarande drygt 650 medarbetare. Verksamhetsområdet omfattar myndighetens samtliga regionala och nationella specialskolor, tio stycken från Umeå till Lund. Utöver skolorna innehåller verksamhetsområdet även en skoldriftsenhet, en skolutvecklingsenhet och en hälso- och sjukvårdsenhet.
Skoldriftsenheten har för närvarande ca 55 medarbetare som ger verksamhetsområde Specialskola stöd i form av vaktmästeri, skolmåltider, lokalvård samt skolnära administration. Hela SPSM får stöd i teckenspråkstolkning Publiceringsdatum2025-09-18Arbetsuppgifter
I arbetet som teckenspråkstolk för Manillaskolans verksamhet ingår tolkning till både elever och personal i olika situationer. För eleverna kan det vara lektioner, utvecklingssamtal, studiebesök och kulturella evenemang. Tolkning förekommer även på raster, i fritidshemsverksamheten, i elevrådsarbetet och vid gemensamma aktiviteter. För personal kan det gälla undervisning, möten, konferenser och fortbildning. Även information till elever och personal om hur man använder tolk ingår. Kvalifikationer
Vi söker dig som har, Utbildningsbakgrund
Tolk- och översättarinstitutets föreskrivna tolkutbildning med godkänt resultat eller är auktoriserad av Kammarkollegiet.
Arbetslivserfarenhet
Minst två års erfarenhet i närtid av arbete som teckenspråkstolk.
Erfarenhet som dövblindtolk
Erfarenhet av att tolka i skolrelaterade situationer och i situationer med barn och ungdomar
Erfarenhet av ett pedagogiskt språkbruk
Erfarenhet av ett formellt språkbruk
Det är även meriterande om du har:
Vidareutbildning inom tolk området
Erfarenhet av tolkning på distans via digitala plattformar som tex Zoom.
Erfarenhet av administrativa stödsystem och andra digitala verktyg
Personliga egenskaper
Vi önskar att du är trygg i din yrkesroll och vågar ta plats på ett respektfullt sätt. Vi lägger också stor vikt vid att du är serviceinriktad, lyhörd för verksamhetens behov samt initiativrik och lösningsfokuserad. Du kan behålla ett lugnt förhållningssätt även i stressiga situationer samt tycker om att jobba både självständigt och i arbetslag.
ÖVRIGT
Utdrag från belastningsregistret ska visas upp inför anställning.
I händelse av samhällskris kan du komma att arbetsledas mellan myndighetens verksamhetsområden utifrån din placeringsort.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryterings kanaler och marknadsföring. Vi undanber oss denna gång alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
