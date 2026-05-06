Teckenspråkstolk till Birgittaskolan Örebro
2026-05-06
Vill du vara med och skapa de bästa förutsättningarna för en likvärdig utbildning? Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arbetar för att alla barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning ska nå målen för sin utbildning. Vi driver egna specialskolor på olika orter i Sverige. Vi erbjuder också stöd till förskolor och skolor i hela landet för att tillsammans skapa lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga. Dessutom fördelar vi statsbidrag och utvecklar läromedel. Tillsammans röjer vi hindren!
Vi hoppas att du som söker, med din bakgrund och din kompetens, kan bidra till att öka vår mångfald.
Vi arbetar engagerat för att allas lika värde ska bli verklighet. Tillsammans använder vi samarbete och kompetens för att lösa uppdrag. Att utveckla ledarskapet och att öka mångfalden är några saker som just nu finns på vår agenda. Tillsammans bidrar vi till hållbarhet i samhället ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Mer om vad vi erbjuder kan du läsa på www.spsm.se/ledigajobb
Verksamhetsområde specialskola omfattar för närvarande drygt 650 medarbetare. Verksamhetsområdet omfattar myndighetens samtliga regionala och nationella specialskolor, tio stycken från Umeå till Lund. Utöver skolorna innehåller verksamhetsområdet även en skoldriftsenhet, kvalité- och kanslienheten, ledningsstöd och en central elevhälsoenhet
Skoldriftsenheten har ansvar för samordning av stödpersonalen till våra specialskolor samt teckenspråkstolkning och har för närvarande ca 12 medarbetare. Även övriga verksamhetsområden inom SPSM får stöd i teckenspråkstolkning.
Då myndigheten finns inom stora delar av landet använder vi digitala plattformar för arbete och möten på distans.
Är Du teckenspråkstolk med hög kompetens? Är Du en praktiker med teoretisk förankring? Är du trygg i din yrkesroll?
Vi söker ytterligare en teckenspråkstolk med placering på Birgittaskolan i Örebro. Birgittaskolan är en tvåspråkig specialskola i en teckenspråkig miljö där teckenspråk är det gemensamma språket bland både elever och personal. Du ingår i Birgittaskolans och SPSM:s arbetslag av tolkar som gemensamt bidrar till tolkverksamhetens utveckling.
Vårt uppdrag är att ge döva elever och elever med hörselnedsättning utbildning motsvarande den som ges i grundskola/anpassad grundskola, enligt specialskolans läroplan. Birgittaskolan har ca 150 elever och är en mångkulturell skola med elever från fler olika länder och kulturer. Vi kommunicerar på svenskt teckenspråk samt talad och skriven svenska. Vi bedriver också teckenspråkskurser för hörande barn och ungdomar vars föräldrar är döva eller har en hörselnedsättning.
Arbetsuppgifter
I arbetet som teckenspråkstolk för Birgittaskolans verksamhet ingår tolkning till både elever och personal i olika situationer. För eleverna kan det vara lektioner, utvecklingssamtal, studiebesök och kulturella evenemang. Tolkning förekommer även på raster, i fritidshemsverksamheten, i elevrådsarbetet och vid gemensamma aktiviteter. För personal kan det gälla undervisning, möten, konferenser och fortbildning. Även information till elever och personal om hur man använder tolk ingår. Även visst administrativt arbete kan förekomma.Kvalifikationer
Vi söker dig som har; Utbildningsbakgrund
* Tolk- och översättarinstitutets föreskrivna tolkutbildning med godkänt resultat eller är auktoriserad av Kammarkollegiet.
Arbetslivserfarenhet
* Minst 2 år erfarenhet i närtid av arbete som teckenspråkstolk.
* Erfarenhet som dövblindtolk.
Det är meriterande om du har;
* Vidareutbildning inom tolkområdet.
* Erfarenhet av att tolka i skolrelaterade situationer och i situationer med barn och ungdomar.
* Erfarenhet av ett pedagogiskt språkbruk.
* Erfarenhet av ett formellt språkbruk.
* Erfarenhet av tolkning på distans via digitala plattformar som tex Zoom.
* Erfarenhet av administrativa stödsystem och andra digitala verktyg.
Personliga egenskaper;
Vi önskar att du är trygg i din yrkesroll och vågar ta plats på ett respektfullt sätt. Vi lägger också stor vikt vid att du är serviceinriktad, lyhörd för verksamhetens behov samt initiativrik och lösningsfokuserad. Du kan behålla ett lugnt förhållningssätt även i stressiga situationer samt tycker om att jobba både självständigt och i arbetslag.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Provanställning på 6 månader tillämpas.
Utdrag från belastningsregistret ska visas upp inför anställning.
I händelse av samhällskris kan du komma att arbetsledas mellan myndighetens verksamhetsområden utifrån din placeringsort
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss denna gång alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-27
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2 STO-2026/338".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Specialpedagogiska Skolmyndigheten
(org.nr 202100-5745)
Box 1100 (visa karta
)
871 31 HÄRNÖSAND Arbetsplats
Specialpedagogiska skolmyndigheten Kontakt
Saco
Kristina Norell kristina.norell@spms.se 0104735921
9895998