Teckenspråkskunniga timvikarier till Bangatan 10!
Lekebergs kommun, LSS / Vårdarjobb / Lekeberg Visa alla vårdarjobb i Lekeberg
2025-08-29
, Karlskoga
, Degerfors
, Hallsberg
, Storfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lekebergs kommun, LSS i Lekeberg
Lekeberg ligger mitt emellan storstadens utbud och landsbygdens idyll!
Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarskap och ledarskap präglas av delaktighet och påverkansmöjligheter. Vi strävar emot att vara en effektiv, hållbar och trygg kommun för våra kommuninvånare och medarbetare.
Positiv utveckling och framtidssatsningar kännetecknar Lekeberg och vi styr mot nya och spännande utmaningar! Vill du vara med på resan? Läs mera om vår kommun på www.lekeberg.se
Socialförvaltningen bedriver en bred verksamhet inom äldreomsorg, funktionshinderområdet, hälso- och sjukvård samt individ- och familjeomsorg. Vi har för närvarande ca 250 medarbetare.
Vill du arbeta inom vår förvaltning så är du i en organisation där vi sätter människors behov av stöd i centrum. Ett bra bemötande och ett professionellt förhållningssätt till våra brukare är ett ledord för kvalitet inom vårt arbete. Vi arbetar utifrån ett synsätt där vi i alla led fokuserar på att de resurser och förmågor som finns hos varje människa ska tillvaratas. Vi uppmuntrar till delaktighet och eftersträvar alltid ett gott bemötande med respekt för den personliga integriteten.Publiceringsdatum2025-08-29Arbetsuppgifter
Som timvikarie på Bangatan 10, kommer du att arbeta som boendestödjare, vilket innebär att du blir en central del i våra boendes liv!
Du bidrar till att människor med en psykisk funktionsnedsättning kan bo i en egen lägenhet med den känslan av självständighet det innebär, samt ha en grundtrygghet i vardagen.
Bangatan 10 är ett serviceboende med lägenheter för personer som har stöd med särskild service, enligt LSS. Bangatan 10 består av 14 lägenheter, centralt placerade i Fjugesta.
Arbetet på Bangatan 10 utgår från varje persons individuella behov och önskemål, vilket utförs i enlighet med verksamhetens uppdrag, tillsammans med övrig personal.
Som boendestödjare bistår du med praktisk hjälp och omvårdnad i olika vardagssituationer. Du stöttar i att skapa struktur och rutiner i vardagen och bidrar till att skapa en meningsfull fritid för våra boende genom att möjliggöra deras val av aktiviteter och social interaktion.
Arbetet är varierande och omväxlande och genomförs alltid utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• kan uttrycka dig väl i svenska språket, i tal och skrift
• talar teckenspråk.
För att kunna arbeta som timvikarie på denna tjänst behöver du vara hörande, talande och även kunna teckenspråk.
Det är meriterande om du har:
• har gått vård- och omsorgsprogrammet med inriktning funktionsnedsättning, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten
• pedagogisk/social/beteendevetenskaplig utbildning eller liknande
• erfarenhet av arbete inom området funktionsnedsättning
• erfarenhet av arbete med alternativ kommunikation, exempelvis bildstöd
• B-körkort och kan/får köra bil.
Rollen som boendestödjare kräver att du är en stabil person med en egen grundtrygghet. Du har ett genuint intresse för att göra skillnad för andra människor och bemöter andra med respekt och ett professionellt förhållningssätt. Du behöver vara lyhörd, flexibel och ha en förmåga att anpassa ditt arbete till den person du möter och till dennes individuella behov. För rollen krävs också att du har förmåga att prioritera och planera arbetet. Du är kommunikativ och uppskattar att samarbeta med kollegor likaväl som du tar initiativ och arbetar självständigt.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Vissa tjänster är säkerhetsklassade, därför kan även en säkerhetsskyddsintervju komma att bli aktuell i rekryteringsprocessen. För vissa tjänster kräver vi utdrag ur belastningsregister och uppvisande av B-körkort. Giltig legitimation ska uppvisas om du blir kallad till intervju.
Vi har aktivt valt våra rekryteringskanaler och undanber oss därför direktkontakt med rekryterings-och bemanningsföretag samt annonsförsäljare i samband med denna rekrytering. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "A1382851". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lekebergs kommun
(org.nr 212000-2981) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lekebergs kommun, LSS Kontakt
Teamledare/boendestödjare
Ing-Mari Tylebrink Eriksson 0585-489 33 Jobbnummer
9483626