Teckenspråkskunnig stödassistent till Näbbtorgsgatan 16
Örebro kommun / Vårdarjobb / Örebro Visa alla vårdarjobb i Örebro
2025-08-29
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Örebro kommun i Örebro
, Kumla
, Nora
, Ljusnarsberg
eller i hela Sverige
Har du ett hjärta som klappar för att hjälpa andra? Då kan tjänsten som stödassistent till Näbbtorgsgatan 16 vara rätt för dig!Publiceringsdatum2025-08-29Om tjänsten
Som stödassistent på Näbbtorgsgatan 16 arbetar du med att ge stöd och service i servicemottagarnas dagliga liv så att de ska få möjlighet till en fungerande och tillfredsställande vardag. Du kommer stötta åtta servicemottagare som bor på boendet samt ett flertal servicemottagare som bor i egna boenden runt om i Örebro. I arbetet ingår det att stötta servicemottagarna i vardagliga sysslor så som städ och tvätt samt jobba utvecklande och motiverande.
Du är även delaktig i verksamhetens planering, genomförande, utvärdering och utveckling. Socialt samspel och kommunikation genomsyrar verksamhetens arbete. För att tillförsäkra servicemottagarna goda levnadsvillkor arbetar vi utifrån ett visuellt, individuellt, strukturerat arbetssätt (VISA). Det är därför viktigt att du har en människosyn som bidrar till den enskildes personliga utveckling, delaktighet och möjlighet att påverka sin livssituation. All kommunikation med servicemottagarna sker på teckenspråk.
Vissa arbetspass kommer att förläggas/schemaläggas på andra verksamheter inom ett samplaneringsområde.
Exempel på arbetsuppgifter:
• delta och stödja i servicemottagares aktiviteter i och utanför boendet
• planera och utveckla arbetet självständigt men även tillsammans med övriga i personalgruppen
• upprätta och följa upp målplaner
• arbeta enligt VISA
• dokumentera
• utföra arbetsuppgifter utifrån egenvård samt utifrån delegation såsom medicinska, rehabiliterande och habiliterande insatser
Om arbetsplatsen
Näbbtorgsgatan 16 ligger i centrala Örebro där du stöttar servicemottagare i åldersspannet 30-70+ år. I arbetsgruppen möts du av tre stödassistenter, en stödpedagog och en enhetschef. Verksamheten ligger i samma lokaler som och bedriver samarbete med Näbbtorgsteamet. Verksamheten ingår i ett samplaneringsområde.
Socialförvaltningen område funktionsstöd ger stöd och service till personer med fysiska och psykiska funktionshinder enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL).
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba inom socialförvaltningen orebro.se/jobb/socialtarbeteKvalifikationer
Som stödassistent hos oss är du trygg och stabil som person. Du har förmåga att möta servicemottagarna på ett professionellt sätt genom att vara lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du samarbetar bra med andra människor och relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Vidare har du en positiv människosyn med stor respekt för varje människas individuella behov. Du behärskar det svenska språket på så sätt att du kan skriftligt dokumentera det som verksamheten kräver. För att kunna dokumentera krävs även god datavana.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
• undersköterskeutbildning alternativt barn- och fritidsprogrammet (inriktning pedagogiskt och/eller socialt arbete)
• goda kunskaper i teckenspråk
• kunna cykla
Meriterande:
• erfarenhet av att arbeta med tydliggörande pedagogik (t.ex. VISA eller liknande)
• erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättning
• erfarenhet av arbete med personer med psykiatrisk diagnos
• kommunicera på svenska i tal med servicemottagare och anhöriga som inte behärskar teckenspråkTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
Arbetstid: dag, kväll och varannan helg
Övrig information
Innan du erbjuds en anställning inom arbete med personer med funktionsnedsättningar behöver du visa upp registerutdrag ur belastningsregistret.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 7 september.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örebro kommun
(org.nr 212000-1967), http://www.orebro.se Arbetsplats
Örebro Kommun Jobbnummer
9482180