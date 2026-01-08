Teckenspråkskunnig kontaktperson sökes
2026-01-08
Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.
Välkommen att utvecklas med oss på Kontaktverksamheten, förstalinjens funktionsstöd
Ditt uppdrag
Att vara en kontaktperson innebär att du träffar en individ med funktionsvariation där du är ett stöd och bidrar till socialisering genom tillvaro och aktiviteter.
Det här söker vi hos dig
- Teckenspråkskunnig
- Kännedom om Autism nivå 1
Det här kan vi erbjuda dig
Ett kontaktpersonsuppdrag vid sidan av ditt ordinarie arbete eller studier.
Välkommen med din ansökan!
Haninge kommun ser mångfald som en styrka och välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering.
