Teckenspråks- och dövblindtolk, Tolkcentralen, Skellefteå
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Tolkcentralen är en del av Hjälpmedel Västerbotten och erbjuder tolkservice till invånare i Västerbottens län samt till andra uppdragsgivare. Våra tolkanvändare är döva, hörselskadade och personer med dövblindhet. Vi arbetar i hela länet och har verksamhet i både Skellefteå och Umeå med totalt cirka 20 medarbetare. Vi strävar efter att vara inkluderande och värnar om våra tolkanvändares rätt att kommunicera och leva självständigt.
Vi utför tolkning i livets alla situationer och använder digitala lösningar för att erbjuda tolktjänster både på distans och på plats hos tolkanvändaren. Hos oss finns även möjlighet till visst distansarbete under givna förutsättningar - vi erbjuder en flexibel arbetsplats.
Vi söker nu en teckenspråks- och dövblindtolk till verksamheten i Skellefteå. Hos oss blir du en del av en hälsocertifierad arbetsplats där vi värdesätter samarbete, trivsel och vårt gemensamma uppdrag högt. Region Västerbotten erbjuder friskvård i form av bidrag eller tid, och på Tolkcentralen har vi egna hälsoinspiratörer som ordnar aktiviteter med fokus på välmående. Vi satsar också regelbundet på intern kompetensutveckling genom yrkesträffar.
Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-01-05Arbetsuppgifter
Som teckenspråks- och dövblindtolk hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.
Hos oss får du en varierad och meningsfull arbetsvardag. I första hand arbetar du med tolkning i många olika sammanhang och situationer, där du bidrar till att skapa kommunikation och delaktighet. Utöver tolkuppdrag deltar du i verksamhetens övriga arbete, exempelvis inom ansvarsområden och utvecklingsprojekt. I rollen hanterar du även vissa rutinmässiga administrativa uppgifter. Arbetstiden är månadsarbetstid och kan förläggas till dag, kväll och helg. Beredskapstjänstgöring ingår i anställningen, och resor inom länet förekommer.Kvalifikationer
Vi söker dig som har godkänd utbildning som teckenspråks- eller dövblindtolk. Har du erfarenhet av tolkyrket eller är vidareutbildad skrivtolk är det meriterande. För den här tjänsten lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. För att lyckas i rollen har du god samarbetsförmåga, flexibilitet och förmåga att arbeta självständigt. Du skapar kontakt i mötet med människor och bygger förtroendefulla relationer. Du har B-körkort och god digital kompetens, vilket innebär att du är van att använda e-post, kalender och administrativa system i ditt arbete.
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
