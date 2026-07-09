Teckenspråkig Stödassistent till Grönborgs aktivitetscenter
Sundsvalls kommun, Vård och omsorgsförvaltningen / Vårdarjobb / Sundsvall Visa alla vårdarjobb i Sundsvall
2026-07-09
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Välkommen till Sundsvalls kommun!
Sundsvalls kommun är en av Norrlands största arbetsgivare med runt 8 000 medarbetare och över 300 yrken. Tillsammans fyller vi ett av de viktigaste uppdragen i samhället – att skapa nytta och värde för invånare, företag och framtida generationer. Oavsett verksamhet arbetar vi för samma sak, att vi ska vara en bra plats att bo, leva och verka på.
Just nu befinner vi oss i en spännande utvecklingsfas. Vi är en drivande kraft inom digital utveckling och artificiell intelligens och tillsammans skapar vi smarta lösningar för Sundsvallsborna idag och i framtiden.
Vi står inför stora omställningar för att möta medborgares behov på sikt - vill du vara med på den resan?
Din nya arbetsplats
Grönborgs aktivitetscenter är beläget i Haga i närheten av Norra berget. På Grönborgs AC arbetar vi med individanpassad verksamhet som sker i gruppform. Vi gör detta på ett engagerat och noggrant vis så alla ska kunna rymmas, bli sedda och ha möjlighet att växa. Vi är ett aktivitetscenter som riktar oss mot ett brett spektra av ålder och funktionsvariationer där en av våra grupper har inriktning mot teckenspråkiga deltagare. Det är i denna grupp med teckenspråk och teckenstöd som vi nu söker en ny medarbetare. Viktigt är att du som söker är hörande då personalen på Grönborgs arbetar mot alla deltagare på verksamheten och merparten har behov av hörande personal. Viktigt är också att du kommunicerar obehindrat genom teckenspråk.
Så här bidrar du i rollen som stödassistent
I arbetet som stödassistent på Grönborgs AC arbetar vi stödjande till våra vård och omsorgstagare och det gör vi genom att använda lågaffektivt bemötande, tydliggörande kommunikation (AKK) men även en del omvårdnadsarbete. Vård och omsorgstagarna på Grönborgs har kombinerat en bred variation av stödbehov så du behöver vara bekväm med att arbeta mot olika funktionsvariationer med allt vad det innebär. Vi är också en aktiv verksamhet som varje dag är ute på olika utflykter och promenader. Det betyder att du som söker arbetet behöver ha god fysik i både förmåga att kunna gå längre sträckor men även vara behjälplig för våra deltagare i fysiska moment. Viktigt är också att du kan ta emot delegering för både allmänna mediciner men även diabetes och sondmatning. Viktigt är också att du som söker arbetet hos oss är en teamspelare. Vi är en sammansvetsad arbetsgrupp med mycket framåtanda så det är viktigt att du som söker identifierar dig med begreppen teamwork och utveckling.
Din kompetens och erfarenhet
Flytande i teckenspråk.
Undersköterska/Stödassistent/Stödpedagog
Kunna ta emot medicindelegering
Erfarenhet av LSS och lågaffektivt bemötande AKK
Tjänsten kräver ett uppvisande av registerutdrag.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
Om rekryteringsprocessen
Rekryterande chef är på semester under annonseringstiden. Frågor om annonsen kan besvaras från 2026-08-10.
Bra att veta
Lön: Månadslön/timlön Individuell och differentierad lönesättning tillämpas
Villkor: Löneersättningar utöver månadslönen följer tillämpligt kollektivavtal. Centrala kollektivavtal finns på Sveriges Kommuner och Regioners hemsida, www.skr.se
Kollektivavtal: HÖK Kommunal
Förmåner: För mer information om förmåner och villkor inom Sundsvalls kommunen: https://sundsvall.se/kommun/jobb-och-foretagande/jobb-praktik-och-ideellt-arbete/kommunen-som-arbetsgivare/formaner?ae=förmÃ¥ner
Är du intresserad av att läsa mer om Sundsvall? Klicka in på www.sundsvall.se
eller är du intresserad av hur det vore att bo och arbeta i Sundsvall kan du läsa mer på www.nykommun.se/kommun/sundsvall/
Innan en anställning på vård- och omsorgsförvaltningen begär vi att du visar upp ett giltigt utdrag från polisens belastningsregister. Du kan redan nu beställa ett belastningsregister för att påskynda rekryteringsprocessen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst//
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och drogtest kan förekomma vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.
I Sundsvalls kommun gillar vi olika och välkomnar medarbetare med olika bakgrund. Vi värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig söka tjänsten genom länken i denna annons.
Är du även intresserad av att arbeta som räddningstjänstpersonal i beredskap/deltidsbrandman, klicka på länken: https://www.rtjmedelpad.se/om-oss/jobba-hos-oss/raddningstjanstpersonal-i-beredskap-rib
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sundsvalls Kommun
(org.nr 212000-2411), http://sundsvall.varbi.com
Norrmalmsgatan 4 (visa karta
)
852 34 SUNDSVALL Arbetsplats
Sundsvalls kommun, Vård och omsorgsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Johan Carlén 070-2326864 Jobbnummer
9998464