Technical Writer till globalt teknikbolag

Vi söker nu en erfaren Technical Writer till ett globalt teknikbolag med kontor i Landskrona. Här blir du en viktig del av ett internationellt team som utvecklar produkter som används av miljontals människor världen över.
OM TJÄNSTEN
I rollen som Technical Writer kommer du att ta fram tydlig, korrekt och användarvänlig dokumentation på amerikansk engelska. Dokumentationen omfattar manualer, installationsguider och underhållsdokument för avancerade tekniska produkter inom automation och säkerhet.
Du blir en del av ett internationellt dokumentationsteam på sex personer i fyra länder. Arbetet sker nära agila utvecklingsteam och kräver både god samarbetsförmåga och förmågan att arbeta självständigt.
Dina arbetsuppgifter
• Utveckla och underhålla teknisk dokumentation enligt gällande standarder
• Översätta komplex information till lättförståeligt material för slutanvändare
• Skapa illustrationer i SolidWorks Composer och Adobe Illustrator
• Delta i agila utvecklingsprocesser och bidra med dokumentation i varje iteration
• Säkerställa hög kvalitet, tydlighet och enhetlighet i all dokumentation
VI SÖKER DIG SOM
• Kandidatexamen inom technical Communication, engineering eller motsvarande
• Erfarenhet som technical writer i teknisk eller ingenjörsmiljö
• Mycket goda kunskaper i amerikansk engelska - både i skrift och redigering
• God förmåga att arbeta självständigt och hantera flera projekt parallellt
• Erfarenhet av agila arbetssätt
• Kunskap i SolidWorks Composer (eller liknande) samt Adobe Illustrator
• Erfarenhet av att arbeta i CCMS-verktyg
Meriterande är erfarenhet av:
• Quanos Schema ST4 eller Skribenta
• Arbetserfarenhet inom automation eller mekaniska system
• Samarbetsverktyg såsom Confluence, Teams eller Slack
• Certifiering inom teknisk dokumentation, exempelvis CPTC
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
