Technical Writer & Content Engineer
2026-02-18
Är du en logisk problemlösare som trivs i gränslandet mellan teknik och text? Har du erfarenhet av XML-strukturer och en passion för att automatisera flöden med scriptning? För vår kund Schneider Electrics räkning söker vi nu en tekniskt driven Technical Writer till ett viktigt migreringsprojekt inom Access & Security.
OM TJÄNSTEN
I den här rollen blir du en nyckelperson i ett projekt som syftar till att lyfta och säkra produktdokumentationen för avancerade säkerhetssystem (passagesystem, kameraövervakning och automatiserad dörrstyrning).
Utmaningen ligger i att transformera dokumentation från externa leverantörer - ofta i format som Word, InDesign eller FrameMaker - till kundens interna XML-baserade struktur. Fokus ligger på att säkerställa att regelverket Offer Safety efterlevs, särskilt gällande elektriska risker och hantering av personuppgifter (GDPR).
• Du ansvarar för att flytta innehåll till XML-miljön. Vi söker dig som vill undvika manuellt "klipp-och-klistra" genom att använda scripting (t.ex. Perl, Python eller liknande) för att automatisera processen.
• Du bearbetar och skriver om tekniskt innehåll på engelska så att det följer fastställda mallar och säkerhetsstandarder.
• Du arbetar med Style Sheets och XML-kodning för att säkerställa korrekt struktur och visuell presentation.
• Du har många kontaktytor och arbetar tätt ihop med både utvecklingsteam och dokumentationsspecialister.
VI SÖKER DIG SOM
• Har dokumenterad erfarenhet av att skriva teknisk dokumentation och manualer. Du är van vid att arbeta med informationsdesign och att strukturera innehåll på ett logiskt sätt.
• Har ett intresse och förståelse för programmering/scripting.
• Har arbetat med innehållsbaserat skrivande och förstår logiken bakom XML-strukturer och mallar.
• Är mycket skicklig på teknisk engelska både i tal och skrift.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Stresstolerant
• Målmedveten
• Ansvarstagande
• Start omgående (senast april) och sträcker sig initialt året ut. För rätt person finns goda möjligheter till förlängning eller övergång i en fast anställning.
• Hybrid arbetsmodell med ca 3 dagar per vecka på plats och 2 dagar med möjlighet till distansarbete.
• Du blir en del av ett världsledande bolag som upprepade gånger utsetts till ett av världens mest hållbara företag. Med mottot "Energy for all" arbetar Schneider aktivt med grön energi och samhällsansvar.
