Technical Support Expert & Lead Trainer till Getinge Disinfectio - Maskiningenjörsjobb i Växjö

Level Recruitment AB / Maskiningenjörsjobb / Växjö2021-07-08Har du ett stort tekniskt intresse i kombination med ett coachande förhållningssätt, en mycket god pedagogisk och en vilja att utveckla andra? Lockas du av möjligheten att arbeta i en verksamhetsnära roll med stor möjlighet att påverka och bidra till en ständigt pågående förbättringsprocess?Var med på en utvecklande och expansiv resa där man jobbar tillsammans mot målsättningen att spara liv och säkerställa utmärkt vård!2021-07-08På Getinge Disinfection i Växjö tillverkas diskdesinfektorer till sjukvården med högt ställda krav på funktion, säkerhet och följsamhet i funktion. I takt med en stor efterfrågan och nya produkter som lanserats på marknaden behöver nu verksamheten förstärkas med ytterligare en Technical Support Expert Lead Trainer.Rollen tillhör second line teamet och är uppdelad i två ansvarsområden vilka också är jämnt fördelade sinsemellan. Som Technical Support Expert blir en av de viktigaste uppgifterna att supportera fälttekniker och med produktkunskap och att vägleda dem i problemlösning ofta kopplat till mycket komplexa tekniska utmaningar. Supporten sker oftast via ärendehanteringssystemet ServiceNow och per distans, i vissa fall kan supporten behöva ske på plats. I rollen som Lead trainer kommer du att arbeta nära Getinge Academy där du bidrar med inspel kopplat till både innehåll såsom hur utbildningarna kan utvecklas. Du kommer också att ansvara för att leda och att hålla utbildningar för tekniker runt om i världen.I rollen ingår följande ansvar:Support: Teknisk support för produkter tillverkade vid siten i Växjö, vilket i stort innebär att besvara inkommande förfrågningar från säljkontor och servicetekniker runtom i världen.Att arbeta projektorienterat med olika projekt och agera representant för serviceavdelningen i både nyutvecklingsprojekt, förbättringsprojekt med mera.Intern support gentemot RD, produktionsavdelning samt kvalité.Utbildning Agera i rollen som SME (Subject Matter Expertise) avseende innehåll i och utveckling av utbildningar.Stötta Getinge Academy i utveckling av utbildning samt föreslå uppdateringar i dessa i takt med att produkterna utvecklas.Granska utbildningsmaterial.Ansvara för att planera och leda utbildningar.Tjänsten är placerad på kontoret i centrala Växjö där även produktionen sitter, du kommer att rapportera till Service Manager. I tjänsten ingår resor runt om i världen, uppskattningsvis 20-40 dagar/årÄr det här du?Vi vill att du som söker denna roll har tidigare erfarenhet från en motsvarande tjänst på ett företag med tekniskt avancerade produkter. Alternativt har du en bred teknisk bakgrund och har erfarenhet från en roll där du arbetat med tekniskt utredningsarbetet. Du kan också ha din bakgrund inom sjukvård och då gärna i rollen som medicintekniker. Då rollen innebär en stor del analysarbete är det viktigt att du har en sådan förmåga samt också att du har goda kunskaper i Excel, har du erfarenhet av att arbeta i ärendehanteringssystem och då gärna ServiceNow är det meriterande.Med största sannolikhet har du en akademisk utbildning och då företrädelsevis inom elektronik/mekanik/automation. Då koncernspråket är engelska är det ett krav att du talar och skriver både svenska och engelska obehindrat.I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som har en god kommunikativ förmåga och som trivs i mötet med andra. Du är en sann lagspelare som stöttar dina kollegor och som är en utåtriktad person som motiveras av att dela din kunskap och kompetens med andra.Vill du veta mer?I denna rekrytering samarbetar Getinge med Level Recruitment. Vänligen sök tjänsten genom att klicka på "ansök"-knappen här intill. Vid frågor vänligen kontakta Carolina Eskengren på 073-55 88 927. Urvalet av ansökningar sker löpande.Välkommen in med din ansökan!Sökord: Support, utbildning, utredning, kvalité, produktion, tillverkning, medtech,Sista dag att ansöka är 2021-10-06Level Recruitment AB5853139