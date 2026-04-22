Technical Solutions Engineer
2026-04-22
Publiceringsdatum2026-04-22Om tjänsten
Rollco söker en Technical Solutions Engineer
Vill du arbeta i en teknisk roll med nära koppling till både kund, produkt och produktutveckling? Lockas du av att ta fram kundanpassade lösningar inom automatisering och linjära rörelser - samtidigt som du bidrar till att vidareutveckla egna produkter? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig.
Som Technical Solutions Engineer på Rollco i Helsingborg blir du en viktig del av teamet som utvecklar och levererar både kundanpassade lösningar och interna produktförbättringar. Du arbetar nära kunder, säljorganisation och interna funktioner, och utgår från Rollcos breda produktprogram och tekniska expertis för att konfigurera, analysera och vidareutveckla lösningar utifrån specifika behov.
Rollen är varierad och kombinerar tekniskt arbete, kunddialog och utvecklingsinsatser. Du tillhör ett sammansvetsat team med hög kompetens där du får goda möjligheter att utvecklas och successivt bygga upp en djup förståelse för både produkter, applikationer och deras livslängd i olika miljöer.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
I rollen arbetar du brett med tekniskt stöd, utveckling och lösningsframtagning. Exempel på arbetsuppgifter:
• Teknisk rådgivning till kunder och säljorganisation
• Framtagning och konfigurering av kundanpassade lösningar
• 3D-konstruktion av lösningar i CAD
• Framtagning av produktionsunderlag och teknisk dokumentation
• Orderhantering och arbete i affärs- och CRM-system
• Löpande kontakt med kunder via telefon och mejl, främst inom Norden
• Samarbete med produktion och andra interna funktioner
• Kundbesök
• Vidareutveckling av befintliga produkter och tekniska lösningar
• Tekniska beräkningar, dimensioneringar och livslängdskalkyler
• Arbete med riskanalyser och teknisk kravställning
• Stöd i arbete med CE-dokumentation och teknisk efterlevnad
Vem är du?
Vi söker dig som har en teknisk högskoleutbildning inom exempelvis maskinteknik eller elektronik, och som vill arbeta i en bred teknisk roll med både kundkontakt och utvecklingsinslag.
Du har erfarenhet av eller intresse för:
• 3D-CAD (gärna SolidWorks)
• Teknisk dokumentation
• Att arbeta strukturerat i olika system som exempelvis PDM, CRM och affärssystem
• Tekniska beräkningar och dimensionering
• Erfarenhet av riskanalys och/eller arbete med CE-dokumentation är meriterande
Som person är du nyfiken, lösningsorienterad och ansvarstagande. Du trivs i en roll där du får kombinera teknik, analys och kommunikation, och har lätt för att samarbeta med både kunder och kollegor. Du planerar ditt arbete självständigt samtidigt som du uppskattar att vara en del av ett team.
Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
Om verksamheten
Rollco grundades 1999 och är idag en internationell koncern med huvudkontor och produktion i Helsingborg. Bolaget har cirka 80 medarbetare och finns representerat i Sverige, Danmark, Finland, Norge och Taiwan.
Rollco är specialiserat på komponenter och lösningar inom linjära rörelser och erbjuder både standardprodukter och kundanpassade systemlösningar.
Sedan 2012 ingår Rollco i Addtech-koncernen, en expansiv teknikhandelsgrupp med fokus på hållbar tillväxt, innovation och långsiktiga kundrelationer.
Läs gärna mer om Rollco på https://www.rollco.se/
Välkommen att söka ett utvecklande och omväxlande arbete! Du söker tjänsten via Poolias hemsida, www.poolia.se,
med bifogat CV och personligt brev. Sök gärna omgående då vi arbetar med löpande urval.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Karl Månsson via telefon 0761-756 109 eller karl.mansson@dreamwork.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Dette är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Poolia AB
252 21 HELSINGBORG Arbetsplats
Rollco AB Kontakt
Karl Månsson karl.mansson@dreamwork.se 076-175 61 09
