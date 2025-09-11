Technical Site Manager
2025-09-11
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
Visa alla jobb hos OX2 AB i Östersund
OX2 söker en teknisk Site manager inom vindkraft som ska arbeta med löpande tekniskt uppföljning, utveckling och hantering av de vindkraftsverk som vi förvaltar. Du kommer att få en viktig roll i vårt tekniska team där vi strävar mot en långsiktig och effektiv förvaltning av vindkraftsanläggningar.
OX2 TCM är en av de största förvaltarna av vindkraft i Norden och vi erbjuder möjligheten att bli en del av vårt fantastiska team och snabbt växande verksamhet där vi varje dag strävar efter att utveckla och optimera våra kunders anläggningar. Vi befinner oss i en expansiv fas med ett flertal vindkraftsparker som kommer i drift under kommande år samt att expandera vår verksamhet till flera teknologier.
I den här positionen kommer du få möjligheten att utvecklas i en miljö där affärstänk och teknologisk prestanda möts.
Vi tror att du har 3-5 års relevant arbetslivserfarenhet som tekniker, förvaltare, eller underhåll inom vindkraft. Du är en självgående person med förmåga att ta stort ägandeskap för det du gör. Du är bra på att kunna driva tekniska frågor för att möjliggöra en hög kvalité av leverans till våra kunder i samarbete med våra kunniga och erfarna kollegor.
Som person är du självgående, nyfiken, strukturerad och vill kunna planera din egen tid men du har även har lätt för att samarbeta med andra. Du behöver vara kommunikativ och kunna samarbeta både internt och med externa entreprenörer.
Denna roll omfattar en del resande till våra parker för att utföra inspektioner av vindkraftverken och parkerna samt för andra typer av besök.
Dina arbetsuppgifter är i huvudsak att:
Vara ansvarig för att följa upp på tekniska frågor i din portfölj av vindparker som OX2 förvaltar tillsammans med kommersiella förvaltare för att medverka i en gemensam komplett leverans för vindparkerna.
Följa upp på allt planerat och oplanerat underhållsarbete på vindparkerna för turbin, elnät och anläggningsarbeten.
Samarbeta med våra kommersiella förvaltare för era gemensamma vindparker och löpande kommunicera samt rapportera till dessa kring händelser och möjligheter i anläggningarna.
Medverka i att lösa tekniska problem på vindparker som kan uppstå under driften och medverka i tekniska utredningar i samarbete med våra analytiker, specialister och underleverantörer.
Planera och utföra inspektioner och ronderingar samt rapportera i enlighet med vårt förvaltningsavtal.
Planera den årliga operativa planen för vindparker tillsammans med den kommersiella förvaltaren.
Löpande följa upp på HSE-avvikelser på dina parker.
Koordinera planerade och oplanerade nätavbrott.
Delta i det kontinuerliga interna förbättringsarbetet och olika initiativ.
Dina kvalifikationer och erfarenheter:
3-5 år teknisk arbetslivserfarenhet från vindkraftsindustrin som tekniker eller teknisk förvaltare. För denna rekrytering är Nordex erfarenhet meriterande men inte ett krav.
God teknisk kunskap om vindturbiner och driften av vindkraftsparker
Fysisk möjlighet att kunna arbeta på höjd
Kunna arbeta med Engelska i tal och skrift
Kunna hantera Officepaketet
Körkort
Följande erfarenheter inom något av områdena nedan är värdefulla men inte nödvändiga:
GWO certifikat och utbildning på servicehiss
Erfarenhet av att koordinera tekniska problem
Utbildning i elsäkerhet (ESA) och erfarenhet från arbete med starkströmsanläggningar
Bas P/U utbildning
Kännedom om anläggningsarbeten inom en vindpark såsom vägar, fundament och hårdställda ytor.
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Placeringsort: Östersund, Mora, Piteå
Om du är den vi söker - välkommen att skicka ditt CV.
Vi kommer löpande att bjuda in till intervjuer men senaste ansökningsdatum är 2025-09-30.
Om du har några frågor kring tjänsten vänligen kontakta rekryterande chef Patrik Ramsell, e-post: patrik.ramsell@ox2.com
eller telefon: +46(0)730 588 109
