Technical Sales / Teknisk säljare till SMC Automation
Bravura Sverige AB / Säljarjobb / Lund Visa alla säljarjobb i Lund
2026-07-21
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bravura Sverige AB i Lund
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige
Har du erfarenhet av teknisk försäljning eller en teknisk bakgrund och vill ta nästa steg mot en affärsorienterad roll? Hos SMC Automation blir du en nyckelperson i att skapa skräddarsydda lösningar för industrin, där du driver hela säljprocessen från första kontakt till avslut. Här får du frihet under ansvar, ett starkt varumärke i ryggen och ett team som stöttar dig i att lyckas. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-07-21Om tjänsten
Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos SMC Automation.Om företaget
SMC Corporation är ett av världens ledande utvecklings- och tillverkningsföretag inom området industriell pneumatik. Företaget grundades 1959 i Tokyo och är idag ett internationellt erkänt varumärke som har funnits i Sverige i egen regi sedan 1986 under namnet SMC Automation. SMC har under sin tid i Sverige skapat en stabil plattform, inte minst genom att ha hjälpt svensk "high-tech-industri" att automatisera sina tillverkningsprocesser. SMC har idag kunder inom all automation från noggrann tillverkning av analysinstrument inom medicinsk industri till tyngre industri såsom sågverk.
I Sverige finns huvudkontoret i Huddinge/Segeltorp och utöver det finns regionkontor i Göteborg, Lund och Växjö med totalt runt 90 anställda. Läs gärna mer om SMC här.Dina arbetsuppgifter
Som Technical Sales på SMC bidrar du till företagets fortsatta tillväxt genom att utveckla befintliga kunder och identifiera nya affärsmöjligheter. Du arbetar även aktivt med prospektering och tar självständigt kontakt med potentiella kunder inom industrisektorn och analyserar deras behov för att presentera lösningar ur företagets stora sortiment. Du har ett nära samarbete med kollegor på andra avdelningar, såsom produktchefer och applikationsingenjörer, för att ta fram skräddarsydda lösningar som skapar mervärde för varje kund.
Du ansvarar för hela säljprocessen, från att boka och genomföra kundmöten till att presentera tekniska lösningar, förhandla avtal och utifrån behovsanalys få kunden att känna sig trygg samt vilja investera i företagets produkter och lösningar. Arbetet innebär att bearbeta beslutsfattare på olika nivåer och att bygga långsiktiga relationer som leder till återkommande affärer. Rollen kräver att du är både operativ och strategisk, där du planerar din egen försäljning och samtidigt bidrar till teamets gemensamma mål. Den tid du inte spenderar ute hos kunder utgår du från företagets kontor i Lund, där blir du en del av ett engagerat och kunnigt säljteam på sex personer.
Utveckla befintliga kundrelationer samt prospektering av nya kunder
Tillsammans med kollegor ta fram och presentera tekniska lösningar anpassade efter kundens behov
Driva hela säljprocessen, från första kontakt till avslut och uppföljning
Bearbeta beslutsfattare på olika nivåer och arbeta både operativt och strategiskt med försäljning
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Teknisk bakgrund med erfarenhet inom exempelvis automation, pneumatik eller industri
Erfarenhet av teknisk försäljning inom branschen är mycket meriterande
God dator- och systemvana
Flytande svenska och engelska, i tal såväl i skrift
B-körkort
För att trivas och lyckas i rollen har du ett stort tekniskt intresse och en förmåga att förstå och presentera tekniska lösningar. Vi tror också att du som söker är en engagerad person som trivs med att ta initiativ och skapa nya kontakter. Du får energi av att föra dialoger med människor och är social, samtidigt som du har förmågan att skapa trygghet i mötet med kunden. Du är strukturerad och noggrann i ditt arbetssätt, men har också driv och envishet. Du ger dig inte när du möter hinder, utan vågar utmana för att hitta lösningar även när andra säger att det inte går.
Vidare har du förmåga att planera och driver dina processer självständigt och ser till att saker händer. Du är lösningsorienterad, skapar förtroende hos kunder och bygger långsiktiga relationer genom att erbjuda utmärkt kundservice. Din kombination av social kompetens och tekniskt intresse gör att du kan guida kunden genom komplexa beslut och skapa värde för både kunden och företaget.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse Plats: Lund Lön: Enligt överenskommelse
För de kandidater som går vidare i rekryteringsprocessen kommer en bakgrundskontroll att genomföras.
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig!
📧 info@bravura.se
📞 010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
#Specialist Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8010292-2108921". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bravura Sverige AB
(org.nr 556752-0803), https://ledigajobb.bravura.se
Propellergatan 1 (visa karta
)
211 15 MALMO Arbetsplats
Bravura Jobbnummer
10007939