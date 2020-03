Technical Sales Respresentative - SalesOnly Sverige AB - Säljarjobb i Malmö

SalesOnly Sverige AB / Säljarjobb / Malmö2020-03-10OMYA erbjuderEn rolig och stimulerande tjänst med många utmaningar där du ges stora individuella möjligheter och får vara en viktig kugge i arbetet att vidareutveckla bolagets befintliga kunder och försäljning. Du erbjuds ett mångsidigt arbete med både ett försäljningsansvar och även produktansvar. Du ges en möjlighet att arbeta i ett pragmatiskt och affärsdrivet bolag med stor kompetens, solid ekonomi och ägare som kontinuerligt återinvesterar i bolaget och sina medarbetare. Vi söker en person som ser möjligheterna att växa i tjänsten och som vill dela med sig av sin tekniska kompetens inom området, sitt engagemang och driv.Dina huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvarsområden blir att kontinuerligt utveckla kundrelationer och försäljning inom kundsegmentet Construction. Du kommer även arbeta tätt ihop med vår Product Manager med att utveckla försäljningen av produkter från våra externa leverantörer. Kunderna är mellanstora och mindre producenter av dekorativ och industriell färg, lim och fogmassor, betong och cement i hela Norden där du förväntas ha ett stort antal kontaktytor och hantera många både interna och externa intressenter. Det krävs hög förståelse för affärsrelationen mellan oss, våra leverantörer och våra kunder. Du är stationerad på kontoret i Malmö men förväntas resa inom Norden för att träffa dina kunder. Tjänsten innefattar ca 25 övernattningar per år.Du rapporterar direkt till Head of Sales Construction North Europe.2020-03-10Du har erfarenhet inom kemiteknisk företagsförsäljning och/eller teknisk utbildningsbakgrund troligen kemiingenjör eller liknandeDu är van vid längre säljcykler och förhandlingsprocesserDu har ett starkt affärs- och kundfokus med hög servicenivå och tänker och agerar kommersielltDu behärskar svenska och engelska flytande samt har en stark förståelse för något av de nordiska språkenDu som personDu är en självgående person med egen motor som är både relationsskapande, problemlösande och initiativrik. Personliga egenskaper som vi uppskattar är att du är drivande, uthållig, modig, gillar att ta ansvar och vågar ta beslut. Du agerar metodiskt och strukturerat och ser möjligheter och tänker brett ur ett helhetsperspektiv.Om du känner att du möter de krav som ställs för tjänsten ber vi dig sända oss din ansökan snarast.ANSÖKANI denna rekrytering samarbetar vi med SalesOnlys seniora rekryteringskonsult Shahnoza Ibragimova och researcher Felicia Seevaratnam. Urval, kandidatdialoger och intervjuer sker löpande - varmt välkommen med din ansökan redan nu! Intervjuer sker under vecka 12-13. Önskas ytterligare information kring tjänsten är du välkommen att kontakta Shahnoza på tel: 076-000 18 10 eller Felicia på tel: 0763077251. Alla ansökningar och kontakter behandlas konfidentiellt. SalesOnly får inte längre ta emot eller hantera ansökningar som inkommer via mail då detta strider mot direktiven i GDPR. För att din ansökan ska behandlas måste du skicka in din ansökan via "Ansök här" i annonsen.Omya is a leading global producer of industrial minerals - mainly fillers and pigments derived from calcium carbonate and dolomite - and a worldwide distributor of specialty chemicals. The company provides a wealth of product solutions that contribute to its customers' competitiveness and productivity in multiple industries such as Construction, Printing & Writing, Technical Polymers, Packaging, Food, Personal & Home Care, Pharmaceuticals, Agriculture and Forestry, Water and Energy. Founded in 1884 in Switzerland, Omya has a global presence extending to more than 175 locations in over 50 countries with 8,000 employees.Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareanställningMånadslön - Fixed salarySista dag att ansöka är 2020-04-30Salesonly Sverige AB5141343