Technical Sales Engineer, Norden
OnePartnerGroup Skellefteå AB / Säljarjobb / Umeå Visa alla säljarjobb i Umeå
2026-06-03
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Nyfiken på vad som finns under ytan? Det är vi också. Vill du arbeta med teknik som avslöjar det som inte syns och samtidigt bygga en marknad från grunden? Hos oss på ImpulseRadar får du kombinera teknik, affär och fältarbete i en roll med stort eget ansvar och verklig påverkan.
Om rollen
Det här är mer än en klassisk säljroll. Norden är en i stort sett obearbetad marknad för oss och du får mandatet att förändra det.
Du ansvarar för att utveckla Sverige, Norge, Finland och Danmark, och driver hela affären:
prospektering och behovsanalys
tekniska demonstrationer ute i fält
affär och uppföljning
Du är ofta ute hos kund och visar vår teknik där den verkligen används – i fält, under varierande förhållanden och med verkliga data. Parallellt bygger du relationer med exempelvis myndigheter, gruv- och energibolag, konsultbolag och forskningsinstitut.
Du arbetar självständigt men med stöd från marknad, applikationsteknik och International Sales Manager.
Vem vi söker
Vi tror att du är en tekniskt nyfiken och affärsdriven person som trivs med ansvar:
Teknisk bakgrund, gärna ingenjör eller motsvarande, men erfarenhet inom t.ex. GPR, geofysik, mätning eller sensorteknik väger tyngst
Affärserfarenhet, vana av B2B-försäljning eller affärsutveckling inom tekniska lösningar
Trovärdig i dialog, du kan prata både teknik och affär med krävande kunder
Självgående, du driver din egen pipeline och fattar beslut nära kunden
Språk, svenska och engelska flytande, fler nordiska språk är meriterande
Praktiskt
Placering i norra Sverige (Umeå, Skellefteå eller Malå), med hybridmöjlighet
Resor: ca 40–60 % i Norden
CRM: Upsales
Primärt direktförsäljning, med visst återförsäljaransvar
ImpulsRadar erbjuder
ImpulseRadar utvecklar markradarsystem (GPR) som gör det osynliga synligt, för vägar, infrastruktur, gruvdrift och arkeologi. Vi har huvudkontor i Malå, kontor i Umeå och Charleston, SC, och är en del av Addtech Group (Nasdaq Stockholm) en teknisk lösningsgrupp med fler än 140 dotterbolag runt om i Europa. Det ger ett stabilt ägande och ett långsiktigt perspektiv bakom ett litet och ambitiöst team.
En unik möjlighet att bygga upp en region med tydligt mandat
Starkt stöd från HQ, inklusive demoutrustning och teknisk expertis
En ledande produktportfölj och mjukvaruplattform
Ansökan
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. I denna rekrytering samarbetar vi med OnePartnerGroup. För frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen vänligen kontakta:
Fredrik Nilsson, 073-047 57 61, fredrik.nilsson@onepartnergroup.se
eller
Johanna Forsell, 072-215 63 08, johanna.forsell@onepartnergroup.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Skellefteå AB
(org.nr 559328-3509)
903 27 UMEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Impulseradar Sweden AB Kontakt
Senior Rekryteringskonsult
Johanna Forsell johanna.forsell@onepartnergroup.se +46722156308 Jobbnummer
9944020