Technical Manager/Teknisk chef till Cavendo i Stockholm
2026-05-06
Cavendo investerar i kommersiella fastigheter i Stockholm och Helsingfors tillsammans med institutionella kapitalpartners. Vi identifierar förvärvsmöjligheter baserat på en robust analys och genom ett starkt kontaktnät. Vi premierar större enskilda fastigheter och fastighetsbestånd och fokuserar alltid på en aktiv förvaltning
Cavendo grundades 2014 och förvaltar idag fastigheter till ett värde om cirka SEK 11 miljarder. Bolagets grundare och tillika ägare har en mångårig gemensam bakgrund och erfarenhet från förvärv och förvaltning av kommersiella fastigheter i Norden. Kapitalbasen utgörs av europeiska och nordiska pensionsfonder samt internationella private-equity bolag.
Cavendo är ett entreprenörsdrivet företag med 17 anställda där handlingskraft, enkelhet och affärsmannaskap är ledord.
Om du vill vara med och utveckla nästa generation av teknisk förvaltning i ett snabbt växande och entreprenörsdrivet fastighetsbolag är det här en möjlighet för dig.
Cavendo har som ambition att vara marknadsledande inom aktiv förvaltning och tar nu nästa steg genom att etablera Technical Management som ett integrerat affärsområde inom bolaget.
Technical Management kommer att spela en central roll i att driva värdeskapande i Cavendos fastighetsportföljer genom att koppla teknisk kompetens, investeringar och affärsstrategi närmare varandra. Målet med affärsområdet är att säkerställa en högt kvalificerad nivå av teknisk förvaltning och projektledning inom Cavendos bestånd i Stockholm.
Affärsområdet ska arbeta datadrivet och affärsnära, med ansvar för att omsätta tekniska insikter till konkreta beslut och investeringar. Teamet av Technical Managers kommer att arbeta nära våra Portfolio-, Asset Managers, och Centre Managers. Organisationen karakteriseras av affärsmässighet och korta beslutsvägar. Tjänsten är placerad i Stockholm.
Din roll som Technical Manager
I rollen som Technical Manager har du ett helhetsansvar för den tekniska förvaltningen och installationsprojekt i ett antal fastigheter samtidigt som du är med och bygger upp ett nytt affärsområde. Du leder och driver den tekniska utvecklingen i våra fastigheter och ansvarar för att planera, prioritera och genomföra investeringar i linje med affärsplan och övergripande strategi. Rollen innefattar:
Samspel med Centre Managers
Arbetar integrerat med Centre Managers som ett gemensamt förvaltningsteam med delat ansvar för kundnöjdhet, driftkvalitet och kostnadseffektivitet.
Säkerställer att tekniska beslut direkt stödjer kommersiella mål, investeringar och hållbarhetsstrategi.
Bidrar aktivt i hyresgästdialoger, anpassningsprojekt och planering för att skapa smidiga processer och minimera driftstörningar.
Ta fram, implementera och följa upp långsiktiga tekniska strategier.
Ansvara för OPEX och CAPEX-planering, budget, uppföljning och genomförande av investeringar.
Arbeta datadrivet och kopplar drift-, energi- och kostnadsdata till affärsresultat (NOI, OPEX, CAPEX, ESG).
Identifiera och driva energieffektiviseringar samt följa upp ESG- och hållbarhetsmål.
Säkerställa tekniska lösningar som optimerar driftkostnader, funktion och fastighetsvärde.
Vi värdesätter din personliga karaktär och begåvning mer än något annat. För att ha framgång i rollen är det viktigt att ha mycket god samarbets- och kommunikationsförmåga samt att du är relationsskapande och trivs med att träffa människor. Du har ett strukturerat arbetssätt och besitter förmågan att driva processer i mål.
Ingenjörsexamen (bygg, installation, energi, fastighet eller motsvarande).
5-7 års erfarenhet av teknisk förvaltning eller bygg- alt installationsprojektledning i komplexa fastigheter (t.ex. stationer, sjukhus, köpcentrum).
Bred teknisk kompetens med förståelse för byggnadsfysik, installationer, systemintegration och säkerhetskrav.
Förmåga att växla mellan strategiskt helhetsperspektiv och operativ detaljstyrning.
Starkt affärssinne och förmåga att översätta tekniska beslut till ekonomisk påverkan (NOI, CAPEX, OPEX).
Vana att leda externa partners, entreprenörer och tekniska konsulter i multidisciplinära miljöer.
Har goda kunskaper inom entreprenadjuridik och AFF-juridik, med förmåga att tillämpa dessa praktiken.
Erfarenhet av digitala verktyg och datadriven styrning.
Flytande i svenska, engelska.
Goda kunskaper i MS-Office paketet.
Erfarenhet av myndighetsdialog är meriterande.
Vi erbjuder
Du kliver in i en roll där strukturen ännu inte är satt - du är med och bygger upp den från grunden. Här får du en unik möjlighet att forma både rollen och vårt nya affärsområde Technical Management.
Cavendo är ett bolag där beslut fattas nära verksamheten. Med 17 anställda och en portfölj om 11 miljarder kronor får du en kombination som sällan finns: institutionell skala och entreprenöriell handlingsfrihet. Dina idéer möter inte en lång intern process - de möter ett beslut. För mer information, besök vår hemsida: Cavendo - Real estate investment management (https://cavendo.se/)
Som Technical Manager får du:
Ägarskap över ett nytt affärsområde - du bygger upp Technical Management som funktion, sätter arbetssätt och metoderna som Cavendo ska arbeta efter långsiktigt.
Direkt påverkan på portföljresultatet - du arbetar tätt ihop med Portfolio Managers och Asset Managers, inte i en stödroll utan som en integrerad del av affären.
Teknisk bredd utan stuprörstänk - portföljen spänner över komplexa fastighetstyper vilket ger dig variation och djup som sällan erbjuds i en och samma roll.
Korta vägar till ledningen - i ett bolag av Cavendos storlek är grundarna nåbara och engagerade. Det märks i tempot och i hur beslut fattas.
En plattform att växa med - affärsområdet är nytt och ambitionerna är höga. Hur långt rollen utvecklas beror till stor del på dig.
Kontaktuppgifter och ansökan
Den här rekryteringsprocessen genomförs av Isaksson Rekrytering för Cavendos räkning. Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult. Josefin Chapovalova på telefonnummer 076-000 11 97 eller josefin@isakssonrekrytering.se
Urval och intervjuer sker löpande, därför kan tjänsten komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag den 3 maj 2026. Tjänsten söks rent formellt på Isakssons hemsida. Vi tar inte emot ansökningar via e-post. Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-29
Detta är ett heltidsjobb.
https://www.cavendo.se/
111 44 STOCKHOLM
För detta jobb krävs körkort.
Cavendo Asset Management AB
Senior Rekryteringskonsult
Josefin Chapovalova josefin@isakssonrekrytering.se +46760001197
