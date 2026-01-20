Technical Architect - Microsoft
Med över två decennier av erfarenhet av Microsoft CRM är Releye en av Sveriges mest erfarna och specialiserade partners inom Dynamics Customer Engagement. Vi arbetar främst med kunder inom bank och finans där kraven på trygghet, regelverk, säkerhet och affärskritiska processer är höga.
Våra kunder väljer oss för vår:Djupa domänexpertis inom finans
Starka metoder för Governance, Risk och Compliance (GRC)Lång erfarenhet av lyckade implementationer
Fokus på användarvärde, adoption och verksamhetsnytta
Hos oss blir du en del av ett kunskapsdrivet och varmt konsultbolag där människor och utveckling står i centrum.
Bland det våra medarbetare värderar högst finns: Kompetensutveckling - mentorskap, R&D-dagar, certifieringar och lärande.
Tekniska utmaningar - vi arbetar alltid med den senaste tekniken inom Dynamics, Power Platform och Azure.
Social kultur - AW:s, frukostar, aktiviteter och en genuin gemenskap.
Centralt kontor - mitt på Kungsgatan i Stockholm
Vill du vara med och forma framtidens CRM-lösningar?
Hos Releye får du chansen att ta en central roll i ett av Sveriges mest erfarna och nischade Dynamics-team. Vi har arbetat med Microsofts CRM-plattform i över 20 år - ända sedan CRM 1.0 - och vi är idag en av få aktörer som kombinerar djup domänkunskap inom bank och finans med teknisk expertis på absolut toppnivå.
Nu söker vi en Technical Architect som vill vara med och vidareutveckla våra kunders digitala plattformar och samtidigt bidra till vårt interna teknikdriv. Hos oss blir du en nyckelperson som driver tekniska beslut, sätter arkitekturstandarder och hjälper våra kunder att omvandla komplexa krav till skalbara, smarta och hållbara lösningar.
Så här ser din vardag ut
Som Technical Architect får du en varierad roll med stort ansvar och tekniskt utrymme. Du kommer bland annat att:
• Bygga broar mellan team och teknik: agera länk mellan Dynamics 365-teamet, kundernas IT-miljöer och övriga intressenter.
• Designa och analysera: ta fram arkitektur, integrationer och tekniska lösningar som möter både affärsbehov och långsiktiga IT-strategier.
• Ta tekniskt ledarskap: leda utvecklingsteam, säkerställa teknisk kvalitet och styra projekt framåt genom tydliga krav, riktning och best practices.
• Arbeta proaktivt: identifiera tekniska risker, säkerställa dokumentation, följa säkerhetskrav och driva arbetet enligt regelverk som GDPR.
• Delta i presales: hantera tekniska frågor, bidra i lösningsdesign och stödja merförsäljning och kundens strategiska utveckling.
Vi söker dig som
Har en kombination av djup teknisk kompetens, självständighet och en naturlig drivkraft att skapa robusta lösningar.
Teknisk kompetens
• Erfaren teknisk systemarkitekt med bred IT-bakgrund och mycket god förståelse för Dynamics 365 CRM och relaterade integrationer.
• 5+ års erfarenhet inom mjukvaruutvecklingscykeln och minst 3 år i arkitektroller, gärna som lead architect i Dynamics 365/Power Platform-projekt.
• Stark erfarenhet av avancerade integrationer, databashantering och systemutformning utöver standardfunktionalitet.
• God förståelse för designmönster, datamodellering och hantering av stora datamängder.
• Erfarenhet av att identifiera och mitigera tekniska risker samt leda team i teknisk implementering.
• Kunskap inom datasäkerhet, datamigrering/ETL och programmering (t.ex. C#, .NET, JavaScript).
• Meriterande: Azure-tjänster, API-design, DevOps-processer.Publiceringsdatum2026-01-20Erfarenhet och utbildning
• Akademisk utbildning inom IT, systemvetenskap eller liknande.
• Dokumenterad erfarenhet av teknisk ledning och leverans av komplexa IT-projekt.Dina personliga egenskaper
• Problemlösande och analytisk - ser samband och hittar kreativa lösningar.
• Kommunikativ - kan förklara teknik för både tekniska och icke-tekniska roller. Såväl på svenska som på engelska.
• Självgående - tar initiativ, driver eget arbete och håller ihop helheten.
• Teamorienterad ledare - inspirerar och samarbetar för bästa resultat. Varaktighet, arbetstid, etc.
