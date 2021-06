Technical Account Manager till Qlosr - H o S Sverige AB - Supportteknikerjobb i Stockholm

H o S Sverige AB / Supportteknikerjobb / Stockholm2021-06-29Nu kan du som brinner för en modern IT-drift och har din tyngdpunkt inom Windowsplattformen jobba som Technical Account Manager på snabbväxande och personliga Qlosr!I rollen kommer du att leda, säkerställa och sätta upp en modern IT-driftstruktur hos våra kunder och guida dem genom den digitala transformationen. Ett jobb som är både spännande, lärorikt och kul!Kort om tjänstenSom Technical Account Manager ingår man i ett av våra kundteam och säkerställer att vi arbetar på bästa sätt med våra kunder. Som TAM har du huvudansvaret för att våra kunders IT-infrastruktur ska fungera optimalt inom ramen för avtalet mellan oss och våra kunder.Du som trivs i en varierande, stimulerande och utvecklande roll kommer hitta hem på ett företag som vågar utmana både sig själva och kunderna inom IT-drift.Du kommer bland annat:Implementera och installera en fungerande infrastruktur för våra nya kunder. Du är med hela vägen, från ax till limpa.Du kommer att ingå i flera kundteam tillsammans med KAM med flera där du har en nyckelroll gällande tekniken.Vara involverad i utvecklingsprojekt av befintliga kunders infrastruktur och IT-miljö.Utveckla och optimera av systemen samt kringliggande tjänster.Bistå våra arkitekter och projektledare med lösningsdesign och planeringshjälp.Koordinera och säkerställa korrekt dokumentation, instruktioner internt och externt mot kunden för att leverera god servicekvalitet.Om digDu har förmodligen jobbat flera år med infrastruktur och serverdrift och känner dig nu redo att ta nästa steg och addera leveransansvaret utan att för den delen lämna hands on tekniken.För att lyckas behöver du med enkelhet sätta dig in i nya situationer och tekniska miljöer då kunderna har varierade tekniska plattformar och förutsättningar.Du är målmedveten, initiativtagande och är trygg i lösningsfokuserade dialoger både med kund och interna intressenter. En vilja att hela tiden vilja lära sig mer är något som verkligen utmärker dig.Vår plattform består till 95% av Windows relaterade tjänster så det är bra om du har tidigare erfarenhet av Microsoft och Office365, Active Directory och ADFS.Därför vill du jobba hos oss!Qlosr är det "personliga och nära bolaget". Vi har en fin kultur där teamkänsla och flexibilitet är grunden till vår framgång och tillväxt. Vi är ett snabbrörligt och kundfokuserat bolag med människor som trivs tillsammans och har kul på jobbet, vi har en hög medarbetar/kundnöjdhet, som vi är väldigt stolta över. Hos oss är det ont om mellanchefer men nära till kollegor.Vi är runt 60 medarbetare och har vårt huvudkontor söder om Stockholm city, vid Telefonplan, med närhet till tunnelbana, pendeltåg och bussar.2021-06-29I denna process samarbetar Qlosr med House of Skills. Vid frågor och ansökan går det bra att kontakta ansvarig Rekryterare Linda Freij på linda@houseofskills.se Vi ser fram emot din ansökan och går igenom urvalet löpande.Mer om ossQlosr är ett snabbväxande företag med lösningar som ligger långt fram i tiden.Vi är ett svenskt företag med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Mälardalen, som erbjuder smarta och effektiva IT-lösningar till företag och skolor. Vår filosofi är att identifiera och förstå våra kunders verksamhet, behov, situation samt målbild, för att sedan hitta de bästa lösningarna. Vi har cirka 10 000 slutanvändare och mer än 50 000 elever som dagligen använder våra tjänster och plattformar. Vi har en väl viktig värdegrund och företagskultur, vår ambition är att våra medarbetare ska må bra och utvecklas. Därför erbjuder vi en stimulerande arbetsplats där vi skrattar och har roligt tillsammans. Mår vi själva bra, presterar vi bra. Presterar vi bra blir våra kunder nöjda. Nöjda kunder leder till fler nöjda kunder. Det är så vi vill ha det. Välkommen till oss!Sista dag att ansöka är 2021-07-29H o S Sverige ABTelefonvägen 30, 126 26 Hägersten12626 Hägersten5837536