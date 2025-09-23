Tech Lead Windows Server Till Bankgirot
2025-09-23
Bankgirot söker nu en Tech Lead Windows Server till en växande del av organisationen i Stockholm. Bankgirot har en unik ställning på Sveriges betalmarknad som nu genomgår den största transformationen i modern tid. Vår IT-organisation är i en tillväxtfas för att utveckla framtidssäkrade lösningar som följer internationell standard och regelverk. Samtidigt ser vi till att det nuvarande betalsystemet fungerar säkert och stabilt - varje dag.
Arbetet med att utveckla framtidens betalningsinfrastruktur är i full gång och vi behöver dig som vill vara en del av resan. Som Tech Lead Windows Server får du en nyckelroll i att bygga och modernisera Bankgirots servermiljö - med ett tydligt uppdrag att bidra till en robust, säker och framtidssäkrad drift. Du blir en viktig del av vår resa mot framtidens betalningsinfrastruktur på ett teknikbolag där vi har ett stort hjärta för både vårt samhällsviktiga uppdrag - och för varandra.
Din rollVi står inför en omfattande förändringsresa där en helt ny infrastruktur byggs upp parallellt med den befintliga. I rollen som Tech Lead Windows Server är du med och definierar hur servermiljöer, domäner och integrationer ska utvecklas och förvaltas i den nya miljön. Du kombinerar ett strategiskt perspektiv med praktisk implementation och leder tekniska initiativ inom området, med fokus på stabilitet, säkerhet och hög tillgänglighet. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Säkerställa en robust, säker och effektiv drift och utveckling av Windows Server-miljön
Leda och koordinera tekniska projekt inom design, implementation och underhåll
Hantera Active Directory, livscykelhantering av system samt integration av legacy-lösningar
Dela kunskap och coacha medarbetare och leverantörer för att stärka kompetensen i teamet
Vi söker dig som har
Du har en solid kompetens inom Windows Server och vill vara med på resan när en ny infrastruktur byggs upp parallellt med den befintliga miljön. Med din vana från arbete i komplexa serverlandskap har du gedigen erfarenhet av installation, konfiguration och felsökning, och du behärskar Active Directory på djupet. Din erfarenhet gör att du kan bygga lösningar som inte bara fungerar i praktiken, utan också uppfyller de högt ställda kraven på både tillgänglighet och kontinuitet.
Automatisering och skriptning är självklara delar av ditt arbetssätt, och du ser möjligheterna i att införa smarta och effektiva rutiner för drift och förvaltning. Du kombinerar teknisk expertis med ett helhetsperspektiv och bidrar gärna både som specialist och som vägledare. Vi ser också att du har erfarenhet av att driva tekniska initiativ, coacha kollegor och skapa struktur i en organisation som är i förändring.
Du uppskattar att samarbeta nära både infrastruktur- och utvecklingsteam och har lätt för att bygga broar mellan teknik, drift och verksamhet. Din bakgrund är akademisk eller motsvarande erfarenhet, och om du dessutom har arbetat inom bank eller annan reglerad bransch är det meriterande. Framför allt är du nyfiken, strukturerad och motiverad att skapa hållbara lösningar i en miljö som befinner sig i stark utveckling.
Ett utvecklande arbete med bra förmånerSom vår nya kollega blir du en del av ett kompetent och positivt team där vi samarbetar och sätter högt värde på varandras kompetens och erfarenheter. Vi satsar mycket på hälsa och välmående och erbjuder generösa förmåner för dig som medarbetare.
Övrig informationTjänsten är en tillsvidareanställning baserad i Liljeholmen i Stockholm. Du behöver ha goda kunskaper i svenska och engelska. Innan anställning beslutas genomförs en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Intresserad?I denna rekrytering samarbetar Bankgirot med Nexer Recruit. Har du frågor eller funderingar? Kontakta gärna rekryteringskonsult Johanna Värmfors: johanna.varmfors@nexergroup.com
eller +46 730 821 230 alternativt Jenny Nilsson: jenny.nilsson@nexergroup.com
eller +46 70 301 82 79 Läs om fler lediga tjänster från Bankgirot här. Vi ser fram emot din ansökan!
Om BankgirotBankgirot är ett svenskt clearinghus och teknikbolag med över 60 års erfarenhet av att leverera finansiell infrastruktur till banker. I samverkan med betalsektorn ser vi till att privatpersoner och företag enkelt kan göra överföringar och betalningar.
Bankgirot säkerställer att det nuvarande betalsystemet fungerar felfritt, samtidigt som vi utvecklar framtidssäkrade lösningar. Vi säkrar och utvecklar Sveriges betalningar.
