Tech Lead webb till bolag inom kollektivtrafik
2025-10-22
Vi söker en erfaren Tech Lead inom webb för ett spännande konsultuppdrag inom offentlig sektor med placering i centrala Stockholm. Uppdraget pågår från 1 januari 2026 till 1 januari 2027, med möjlighet att arbeta upp till 50 % på distans.
Om rollen:Som Tech Lead i kundplattformsteamet kommer du att spela en central roll i utvecklingen av webbplattformar för flera välkända varumärken inom kollektivtrafik. Du blir en del av ett agilt team med fokus på teknisk utveckling, drift och förvaltning av digitala lösningar för webb och digitala skyltar. Du rapporterar till ansvarig inom IT Kundplattform och arbetar nära både utvecklare, produktägare och andra team i en modern DevOps-miljö.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat: Teknisk ledning och aktiv utveckling av webbplattformar och digitala kanaler
Ansvar för arkitektur, kodkvalitet och tekniska riktlinjer
Arbete med headless CMS och delade komponenter för plattformsoberoende lösningar
Hantering av deployment, drift och förvaltning av lösningar i Azure och on-prem
Implementering av säkerhetsfunktioner såsom autentisering, rättighetshantering, loggning och övervakning
Uppbyggnad och underhåll av CI/CD-pipelines i Azure DevOps
Infrastrukturhantering med Infrastructure as Code (t.ex. Terraform)
Samarbete i tvärfunktionella team enligt agila metoder
Beredskapstjänstgöring enligt schema
Om dig:
Vi söker dig som är både strategiskt lagd och hands-on, och som trivs med att leda tekniskt arbete i komplexa miljöer. Du är van att arbeta i nära samarbete med andra utvecklare, arkitekter och produktägare, och du har en hög kommunikativ förmåga. Du har ett starkt kvalitetstänk, är lösningsorienterad och har erfarenhet av säkerhetskritiska miljöer.
Erfarenhet och kompetens (krav): Minst 12 års erfarenhet av systemutveckling, varav minst 8 år inom webbutveckling
Minst 8 års erfarenhet av utveckling i .NET och/eller .NET Core
Minst 8 års erfarenhet av utveckling och deployment i Azure
Minst 8 års erfarenhet av säkerhetskritiska webbprojekt (t.ex. autentisering, loggning, övervakning)
Minst 6 års erfarenhet av att använda unittester
Minst 6 års erfarenhet av CI/CD-flöden och pipelines i Azure DevOps eller motsvarande
Minst 6 års erfarenhet av Infrastructure as Code, t.ex. Terraform
Minst 5 års erfarenhet av att arbeta agilt och/eller i tvärfunktionella team
Minst 4 års erfarenhet av att deploya och underhålla tjänster i Azure AKS eller AWS EKS
Minst 1 års erfarenhet av att utveckla för headless CMS, t.ex. Contentful
Meriterande: Minst 2 års erfarenhet av att utveckla och underhålla delade NuGet-paket
Minst 2 års erfarenhet av arbete med ELK-stack för loggning och monitorering
Minst 2 års erfarenhet av meddelandetjänster såsom RabbitMQ, Kafka, SignalR eller motsvarande
Minst 4 års erfarenhet av molntjänster i AWS och/eller GCP
Är du redo för denna utmaning? Skicka in din ansökan idag! Vi ser fram emot att få veta hur just du kan bidra till framgång i detta uppdrag.
